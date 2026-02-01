Pop

Grammy 2026: tudo que você precisa saber sobre artistas indicados, shows do evento e onde assistir

Maior premiação da música acontecerá neste domingo, 1º de fevereiro

Grammy 2026: saiba tudo sobre o evento (Amy Sussman/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 08h45.

A principal premiação da indústria musical dos Estados Unidos, o Grammy 2026 será realizado neste domingo, 1º, em Los Angeles. A cerimônia tem início às 21h15 (horário de Brasília), com a tradicional abertura do tapete vermelho na Crypto.com Arena, sede do evento desde 2022.

A seguir, estão reunidas as informações principais sobre o evento, os artistas com maior número de indicações e as projeções feitas por analistas do setor.

Que horas começa e onde assistir ao Grammy 2026?

No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal TNT, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Max, com início às 21h15 (horário de Brasília).

Quem vai apresentar o Grammy 2026?

O comediante sul-africano Trevor Noah será o apresentador da edição deste ano, função que exerce desde 2021.

Quais artistas farão shows no Grammy 2026?

Entre os principais shows já confirmados da 68ª edição do Grammy, estão:

  • Lady Gaga
  • Bruno Mars
  • Justin Bieber
  • Addison Rae
  • KATSEYE
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • Clipse & Pharrell Williams
  • Sabrina Carpenter
  • Sombr
  • The Marías

Quem são os brasileiros no Grammy?

O Brasil está representado no Grammy 2026 com a indicação de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global. O reconhecimento veio pelo disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, gravação da turnê conjunta realizada pelos irmãos em 2024.

Quem são os indicados ao Grammy 2026?

Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):

Álbum do Ano

  • Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Luther - Kendrick Lamar e SZA
  • The Subway - Chappell Roan
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Por que esta edição do Grammy é diferente?

A edição de 2026 incorpora mudanças recentes nas regras do Grammy. A Academia de Gravação incluiu duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, voltada ao design gráfico dos lançamentos.

Também houve alteração nos critérios de Artista Revelação, que agora passa a contemplar músicos com participações pontuais em álbuns indicados a Álbum do Ano. No segmento de música clássica, compositores e letristas passam a integrar a lista de premiados, ampliando o reconhecimento dentro da categoria.

