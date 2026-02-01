Grammy 2026: tudo que você precisa saber sobre artistas indicados, shows do evento e onde assistir

Grammy 2026: saiba tudo sobre o evento (Amy Sussman/Getty Images)
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 08h45.
A principal premiação da indústria musical dos Estados Unidos, o Grammy 2026 será realizado neste domingo, 1º, em Los Angeles. A cerimônia tem início às 21h15 (horário de Brasília), com a tradicional abertura do tapete vermelho na Crypto.com Arena, sede do evento desde 2022.
A seguir, estão reunidas as informações principais sobre o evento, os artistas com maior número de indicações e as projeções feitas por analistas do setor.
No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal TNT, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Max, com início às 21h15 (horário de Brasília).
O comediante sul-africano Trevor Noah será o apresentador da edição deste ano, função que exerce desde 2021.
Entre os principais shows já confirmados da 68ª edição do Grammy, estão:
O Brasil está representado no Grammy 2026 com a indicação de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global. O reconhecimento veio pelo disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, gravação da turnê conjunta realizada pelos irmãos em 2024.
Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):
A edição de 2026 incorpora mudanças recentes nas regras do Grammy. A Academia de Gravação incluiu duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, voltada ao design gráfico dos lançamentos.
Também houve alteração nos critérios de Artista Revelação, que agora passa a contemplar músicos com participações pontuais em álbuns indicados a Álbum do Ano. No segmento de música clássica, compositores e letristas passam a integrar a lista de premiados, ampliando o reconhecimento dentro da categoria.