Grammy 2026: tudo que você precisa saber sobre artistas indicados, shows do evento e onde assistir

A principal premiação da indústria musical dos Estados Unidos, o Grammy 2026 será realizado neste domingo, 1º, em Los Angeles. A cerimônia tem início às 21h15 (horário de Brasília), com a tradicional abertura do tapete vermelho na Crypto.com Arena, sede do evento desde 2022.

A seguir, estão reunidas as informações principais sobre o evento, os artistas com maior número de indicações e as projeções feitas por analistas do setor.

Que horas começa e onde assistir ao Grammy 2026?

No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal TNT, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Max, com início às 21h15 (horário de Brasília).

Quem vai apresentar o Grammy 2026?

O comediante sul-africano Trevor Noah será o apresentador da edição deste ano, função que exerce desde 2021.

Quais artistas farão shows no Grammy 2026?

Entre os principais shows já confirmados da 68ª edição do Grammy, estão:

Lady Gaga

Bruno Mars

Justin Bieber

Addison Rae

KATSEYE

Lola Young

Olivia Dean

Clipse & Pharrell Williams

Sabrina Carpenter

Sombr

The Marías

Quem são os brasileiros no Grammy?

O Brasil está representado no Grammy 2026 com a indicação de Caetano Veloso e Maria Bethânia na categoria Melhor Álbum de Música Global. O reconhecimento veio pelo disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, gravação da turnê conjunta realizada pelos irmãos em 2024.

Quem são os indicados ao Grammy 2026?

Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Por que esta edição do Grammy é diferente?

A edição de 2026 incorpora mudanças recentes nas regras do Grammy. A Academia de Gravação incluiu duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, voltada ao design gráfico dos lançamentos.

Também houve alteração nos critérios de Artista Revelação, que agora passa a contemplar músicos com participações pontuais em álbuns indicados a Álbum do Ano. No segmento de música clássica, compositores e letristas passam a integrar a lista de premiados, ampliando o reconhecimento dentro da categoria.