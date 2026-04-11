Coachella 2026: Justin Bieber retorna aos palcos e lidera 2º dia do festival nos EUA

O segundo dia do Coachella 2026, considerado o principal festival de música do mundo, acontece neste sábado, 11, no Empire Polo Club, na Califórnia, Estados Unidos. A edição marca o retorno de Justin Bieber aos palcos após quatro anos sem turnês, em uma programação que mistura pop, eletrônico e indie com forte presença de artistas globais.

Realizado desde 1999, o festival se consolidou como vitrine da indústria musical e da cultura digital, impulsionando carreiras e tendências nas redes sociais. A programação deste sábado inclui nomes como The Strokes, PinkPantheress, Interpol e David Guetta, além da brasileira Luísa Sonza, que se apresenta no palco Gobi.

A edição de 2026 também reforça a diversidade de gêneros e nacionalidades. Além de Sonza, o Brasil está representado por Mochakk, no domingo, e Jessica Brankka, ampliando a presença do país em um evento historicamente dominado por artistas norte-americanos e europeus.

O grande destaque do dia é Justin Bieber, que sobe ao palco principal às 23h25 (horário de Brasília). O cantor canadense, um dos nomes mais influentes do pop global na última década, retorna após um período de pausa por questões pessoais e de saúde, o que elevou a expectativa do público e do mercado musical.

Outros nomes com forte apelo entre o público jovem brasileiro incluem Addison Rae, influenciadora e cantora que abre o palco principal, além de Giveon e Labrinth, conhecidos por colaborações com grandes estrelas do pop e do R&B, gênero musical originado da cultura afro-americana.

Como assistir ao Coachella 2026 ao vivo

Os shows do Coachella são transmitidos gratuitamente pelo canal oficial do festival no YouTube, plataforma de vídeos do Google. As transmissões começam a partir das 17h (horário de Brasília) e incluem múltiplos palcos simultaneamente, permitindo ao público escolher quais apresentações acompanhar.

Entre os horários mais aguardados deste sábado estão:

17h10 — Luísa Sonza (Gobi)

20h55 — PinkPantheress (Mojave)

21h00 — The Strokes (Main Stage)

22h20 — David Byrne (Outdoor Theatre)

23h25 — Justin Bieber (Main Stage)

A estratégia de transmissão digital do festival acompanha a transformação do consumo musical nos últimos anos, com plataformas de streaming, transmissão online de conteúdo, ampliando o alcance global do evento e fortalecendo sua relevância entre públicos fora dos Estados Unidos, como o brasileiro.