Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Coachella 2026: Justin Bieber retorna aos palcos e lidera 2º dia do festival nos EUA

Festival começou na sexta e segue neste sábado, 11, com shows de Justin Bieber, The Strokes e Luísa Sonza; transmissão ocorre ao vivo no YouTube

Coachella terá retorno de Justin Bieber aos palcos neste sábado (11) (Getty Images)

Coachella terá retorno de Justin Bieber aos palcos neste sábado (11) (Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10h57.

O segundo dia do Coachella 2026, considerado o principal festival de música do mundo, acontece neste sábado, 11, no Empire Polo Club, na Califórnia, Estados Unidos. A edição marca o retorno de Justin Bieber aos palcos após quatro anos sem turnês, em uma programação que mistura pop, eletrônico e indie com forte presença de artistas globais.

Realizado desde 1999, o festival se consolidou como vitrine da indústria musical e da cultura digital, impulsionando carreiras e tendências nas redes sociais. A programação deste sábado inclui nomes como The Strokes, PinkPantheress, Interpol e David Guetta, além da brasileira Luísa Sonza, que se apresenta no palco Gobi.

yt thumbnail

A edição de 2026 também reforça a diversidade de gêneros e nacionalidades. Além de Sonza, o Brasil está representado por Mochakk, no domingo, e Jessica Brankka, ampliando a presença do país em um evento historicamente dominado por artistas norte-americanos e europeus.

O grande destaque do dia é Justin Bieber, que sobe ao palco principal às 23h25 (horário de Brasília). O cantor canadense, um dos nomes mais influentes do pop global na última década, retorna após um período de pausa por questões pessoais e de saúde, o que elevou a expectativa do público e do mercado musical.

Outros nomes com forte apelo entre o público jovem brasileiro incluem Addison Rae, influenciadora e cantora que abre o palco principal, além de Giveon e Labrinth, conhecidos por colaborações com grandes estrelas do pop e do R&B, gênero musical originado da cultura afro-americana.

Como assistir ao Coachella 2026 ao vivo

Os shows do Coachella são transmitidos gratuitamente pelo canal oficial do festival no YouTube, plataforma de vídeos do Google. As transmissões começam a partir das 17h (horário de Brasília) e incluem múltiplos palcos simultaneamente, permitindo ao público escolher quais apresentações acompanhar.

Entre os horários mais aguardados deste sábado estão:

  • 17h10 — Luísa Sonza (Gobi)
  • 20h55 — PinkPantheress (Mojave)
  • 21h00 — The Strokes (Main Stage)
  • 22h20 — David Byrne (Outdoor Theatre)
  • 23h25 — Justin Bieber (Main Stage)

A estratégia de transmissão digital do festival acompanha a transformação do consumo musical nos últimos anos, com plataformas de streaming, transmissão online de conteúdo, ampliando o alcance global do evento e fortalecendo sua relevância entre públicos fora dos Estados Unidos, como o brasileiro.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaMúsica popFestivais

Mais de Pop

Sandrão não estará na nova temporada de 'Tremembé'; saiba o motivo

BBB 26: que horas começa o programa neste sábado, 11?

Quem está no 15º Paredão do BBB 26?

Gabriela, Leandro Boneco ou Marciele? 15º Paredão do BBB 26 está formado

Mais na Exame

Pop

Sandrão não estará na nova temporada de 'Tremembé'; saiba o motivo

Minhas Finanças

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado

Mundo

Rússia e Ucrânia trocam 350 prisioneiros antes de trégua de Páscoa

Inteligência Artificial

Meta aumenta investimentos em IA; empresa fecha novo acordo de US$ 21 bi com CoreWeave