Relembre 10 músicas que fizeram sucesso em 2016

Relembre os hits que tocaram nas rádios e dominaram as playlists do mundo em 2016

2016: Dez músicas que se tornaram trilha sonora do ano (Gustavo Caballero/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08h42.

Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 22h47.

O ano de 2016 foi marcante para a música pop em todo o mundo. Em um cenário dominado por streaming, colaborações entre grandes artistas e uma mistura de estilos que iam do pop ao hip-hop, diversas canções entraram para a história ao dominar as paradas e conquistar o público global.

Veja quais faixas mais tocaram nas rádios, plataformas digitais e corações dos ouvintes, segundo o Top Billboard & Global:

As 10 músicas que fizeram sucesso em 2016

  1. Love YourselfJustin Bieber
    Uma das músicas mais tocadas do ano e uma das maiores da carreira de Justin Bieber, com letra sobre amor próprio e relacionamentos difíceis.

  2. One DanceDrake com Wizkid e Kyla
    Faixa que dominou as paradas globais e foi a mais ouvida em muitas plataformas, um hit dançante com influências de afrobeat.

  3. Cheap Thrills – Sia com Sean Paul
    Canção contagiante que consolidou o retorno de Sia às paradas com um ritmo envolvente e refrão chiclete.

  4. Sorry – Justin Bieber
    Mesmo lançada no final de 2015, “Sorry” continuou a liderar rádios e playlists durante grande parte de 2016.

  5. Closer – The Chainsmokers com Halsey
    Hit pop-eletrônico que virou trilha sonora de muitas festas e se manteve entre as músicas mais lembradas do ano. 

  6. WorkRihanna com Drake
    Colaboração de Rihanna e Drake que ganhou destaque mundial com sua batida marcante e presença constante nas paradas. 

  7. 7 Years – Lukas Graham
    Balada emocional que misturou nostalgia e introspecção, ultrapassando fronteiras e chegando ao topo de várias paradas.

  8. Stressed Out – Twenty One Pilots
    Canção que abordou temas de ansiedade e pressão da vida adulta de forma acessível, conquistando público jovem e adulto.

  9. Hello – Adele
    O retorno de Adele com uma balada poderosa que dominou rádios e vendas, reafirmando sua presença como uma das maiores vozes da década. 

  10. Can’t Stop the Feeling! – Justin Timberlake
    Contribuiu com a trilha sonora do filme Trolls e se tornou um hit pop alegre, presente em playlists do verão.

