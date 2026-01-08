Relembre 10 músicas que fizeram sucesso em 2016

2016: Dez músicas que se tornaram trilha sonora do ano (Gustavo Caballero/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08h42.
Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 22h47.
O ano de 2016 foi marcante para a música pop em todo o mundo. Em um cenário dominado por streaming, colaborações entre grandes artistas e uma mistura de estilos que iam do pop ao hip-hop, diversas canções entraram para a história ao dominar as paradas e conquistar o público global.
Veja quais faixas mais tocaram nas rádios, plataformas digitais e corações dos ouvintes, segundo o Top Billboard & Global:
Love Yourself – Justin Bieber
Uma das músicas mais tocadas do ano e uma das maiores da carreira de Justin Bieber, com letra sobre amor próprio e relacionamentos difíceis.
One Dance – Drake com Wizkid e Kyla
Faixa que dominou as paradas globais e foi a mais ouvida em muitas plataformas, um hit dançante com influências de afrobeat.
Cheap Thrills – Sia com Sean Paul
Canção contagiante que consolidou o retorno de Sia às paradas com um ritmo envolvente e refrão chiclete.
Sorry – Justin Bieber
Mesmo lançada no final de 2015, “Sorry” continuou a liderar rádios e playlists durante grande parte de 2016.
Closer – The Chainsmokers com Halsey
Hit pop-eletrônico que virou trilha sonora de muitas festas e se manteve entre as músicas mais lembradas do ano.
Work – Rihanna com Drake
Colaboração de Rihanna e Drake que ganhou destaque mundial com sua batida marcante e presença constante nas paradas.
7 Years – Lukas Graham
Balada emocional que misturou nostalgia e introspecção, ultrapassando fronteiras e chegando ao topo de várias paradas.
Stressed Out – Twenty One Pilots
Canção que abordou temas de ansiedade e pressão da vida adulta de forma acessível, conquistando público jovem e adulto.
Hello – Adele
O retorno de Adele com uma balada poderosa que dominou rádios e vendas, reafirmando sua presença como uma das maiores vozes da década.
Can’t Stop the Feeling! – Justin Timberlake
Contribuiu com a trilha sonora do filme Trolls e se tornou um hit pop alegre, presente em playlists do verão.