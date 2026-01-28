Como funciona a fila virtual da TicketMaster para o show do Harry Styles

Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, e a venda geral de ingressos começa hoje, 28. As vendas vão acontecer pela plataforma Ticketmaster.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Como funciona a fila da Ticketmaster?

A Ticketmaster utiliza um sistema de Sala de Espera e Fila Virtual para organizar o acesso aos ingressos em eventos de alta procura, como os shows de Harry Styles no Brasil

A Sala de Espera é ativada antes do horário oficial de início das vendas. Nessa etapa, o sistema controla o volume de acessos enquanto a fila ainda não está aberta. O objetivo é evitar sobrecarga no site e preparar a distribuição dos usuários.

No momento exato do início das vendas, a Fila Virtual é acionada. Todas as pessoas que estavam na Sala de Espera são inseridas de forma aleatória na fila. A ordem não depende do horário de entrada, desde que o acesso tenha ocorrido dentro do período da Sala de Espera.

Esse processo é operado pela tecnologia da empresa Queue-it, que inclui mecanismos de segurança para identificar e bloquear robôs. Segundo a Ticketmaster, o sistema impede vantagens artificiais e assegura condições iguais de compra.

Durante a permanência na fila, o usuário recebe atualizações em tempo real sobre a disponibilidade de ingressos e setores. A posição exata na fila não é exibida, pois fatores como acessos por um mesmo endereço IP e compras não concluídas podem distorcer a percepção real da oferta.

Quando chega a vez do comprador, o acesso é liberado para a seleção dos ingressos. As entradas ficam temporariamente reservadas apenas após a confirmação no carrinho, sendo necessário concluir o pagamento para garantir a compra.

Quando começa a venda geral dos ingressos

A venda geral tem início nesta quarta-feira, 28, às 11h (horário de Brasília) no site da Ticketmaster Brasil, plataforma oficial do evento. Já a compra presencial na bilheteria física oficial em São Paulo começa ao meio-dia, sem cobrança de taxa de serviço.

Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, respeitando o limite de meias-entradas. Os bilhetes comprados online são digitais, acessados pelo aplicativo ou pela conta da Ticketmaster.

Dicas para conseguir ingressos para os shows do Harry Styles no Brasil

Datas, local e horários dos shows

Os shows acontecem no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, enquanto o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, conforme a organização.

Preços e setores disponíveis

Os preços variam de acordo com o setor e o tipo de ingresso. Os valores partem de cerca de R$ 265 (meia-entrada nos setores mais baratos) e podem chegar a aproximadamente R$ 1.410 nos setores VIP e premium.

O público poderá escolher entre arquibancada, cadeira, pista, pista premium e áreas especiais, com mapa detalhado disponível na Ticketmaster. A meia-entrada exige comprovação tanto na compra quanto no acesso ao estádio.

Pré-venda já foi encerrada

As fases de pré-venda aconteceram nos dias 26 e 27 de janeiro, com exclusividade para clientes de cartões Santander, começando pelos segmentos Private e Select e, em seguida, para os demais clientes do banco. Os horários foram os mesmos da venda geral.