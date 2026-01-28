Como funciona a fila virtual da TicketMaster para o show do Harry Styles

Harry Styles: veja como adquirir ingressos para o show do artista no Brasil ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08h46.
Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, e a venda geral de ingressos começa hoje, 28. As vendas vão acontecer pela plataforma Ticketmaster.
O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.
A Ticketmaster utiliza um sistema de Sala de Espera e Fila Virtual para organizar o acesso aos ingressos em eventos de alta procura, como os shows de Harry Styles no Brasil
A Sala de Espera é ativada antes do horário oficial de início das vendas. Nessa etapa, o sistema controla o volume de acessos enquanto a fila ainda não está aberta. O objetivo é evitar sobrecarga no site e preparar a distribuição dos usuários.
No momento exato do início das vendas, a Fila Virtual é acionada. Todas as pessoas que estavam na Sala de Espera são inseridas de forma aleatória na fila. A ordem não depende do horário de entrada, desde que o acesso tenha ocorrido dentro do período da Sala de Espera.
Esse processo é operado pela tecnologia da empresa Queue-it, que inclui mecanismos de segurança para identificar e bloquear robôs. Segundo a Ticketmaster, o sistema impede vantagens artificiais e assegura condições iguais de compra.
Durante a permanência na fila, o usuário recebe atualizações em tempo real sobre a disponibilidade de ingressos e setores. A posição exata na fila não é exibida, pois fatores como acessos por um mesmo endereço IP e compras não concluídas podem distorcer a percepção real da oferta.
Quando chega a vez do comprador, o acesso é liberado para a seleção dos ingressos. As entradas ficam temporariamente reservadas apenas após a confirmação no carrinho, sendo necessário concluir o pagamento para garantir a compra.
A venda geral tem início nesta quarta-feira, 28, às 11h (horário de Brasília) no site da Ticketmaster Brasil, plataforma oficial do evento. Já a compra presencial na bilheteria física oficial em São Paulo começa ao meio-dia, sem cobrança de taxa de serviço.
Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, respeitando o limite de meias-entradas. Os bilhetes comprados online são digitais, acessados pelo aplicativo ou pela conta da Ticketmaster.
Dicas para conseguir ingressos para os shows do Harry Styles no Brasil
Os shows acontecem no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, enquanto o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, conforme a organização.
Os preços variam de acordo com o setor e o tipo de ingresso. Os valores partem de cerca de R$ 265 (meia-entrada nos setores mais baratos) e podem chegar a aproximadamente R$ 1.410 nos setores VIP e premium.
O público poderá escolher entre arquibancada, cadeira, pista, pista premium e áreas especiais, com mapa detalhado disponível na Ticketmaster. A meia-entrada exige comprovação tanto na compra quanto no acesso ao estádio.
As fases de pré-venda aconteceram nos dias 26 e 27 de janeiro, com exclusividade para clientes de cartões Santander, começando pelos segmentos Private e Select e, em seguida, para os demais clientes do banco. Os horários foram os mesmos da venda geral.