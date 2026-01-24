O que se sabe (até agora) sobre o novo álbum de Harry Styles

Harry Styles lançará seu quarto álbum de estúdio em 6 de março de 2026. Intitulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, o projeto marca o retorno do artista após quase quatro anos desde Harry’s House, que venceu o Grammy de álbum do ano.

O título chama atenção pela vírgula entre “disco” e “occasionally”, confirmada como intencional. “A vírgula está certa”, disse Styles, em entrevista à SiriusXM. Segundo ele, o novo trabalho tem uma proposta mais aberta: durante a produção, mostrou as músicas a amigos e convidados no estúdio, rompendo com o sigilo de álbuns anteriores.

12 músicas e nenhuma colaboração

O álbum terá. A primeira, “”, foi lançada em 22 de janeiro como single principal. Os outros títulos incluem: • “American Girls” • “Ready, Steady, Go!” • “Are You Listening Yet?” • “Taste Back” • “The Waiting Game” • “Season 2 Weight Loss” • “Coming Up Roses” • “Pop” • “Dance No More” • “Paint By Numbers” • “Carla’s Song”

Não haverá participações especiais. “É só comigo”, afirmou Styles à rádio Capital Breakfast.

Produção e estética

A produção é assinada por Kid Harpoon, colaborador de longa data responsável por seus álbuns anteriores.

A capa do disco mostra Styles de costas, diante de uma bola de espelhos suspensa ao ar livre, refletindo luz em um cenário natural — uma síntese visual da dualidade entre intimidade e festa.

Turnê com 30 shows

Styles também anunciou a turnê Together, Together, com shows em sete cidades ao longo do ano. O destaque é Nova York, onde fará 30 apresentações entre agosto e outubro.

Outras cidades confirmadas são Amsterdã (maio), Londres (junho), São Paulo (julho), Cidade do México (julho/agosto), Melbourne (novembro) e Sydney (dezembro).