Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

O que se sabe (até agora) sobre o novo álbum de Harry Styles

Quarto disco do cantor, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, chega em 6 de março com 12 faixas e sem colaborações

Harry Styles: veja o que se sabe sobre novo álbum do cantor ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

Harry Styles: veja o que se sabe sobre novo álbum do cantor ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09h33.

Harry Styles lançará seu quarto álbum de estúdio em 6 de março de 2026. Intitulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, o projeto marca o retorno do artista após quase quatro anos desde Harry’s House, que venceu o Grammy de álbum do ano.

O título chama atenção pela vírgula entre “disco” e “occasionally”, confirmada como intencional. “A vírgula está certa”, disse Styles, em entrevista à SiriusXM. Segundo ele, o novo trabalho tem uma proposta mais aberta: durante a produção, mostrou as músicas a amigos e convidados no estúdio, rompendo com o sigilo de álbuns anteriores.

12 músicas e nenhuma colaboração

O álbum terá 12 faixas. A primeira, “Aperture”, foi lançada em 22 de janeiro como single principal. Os outros títulos incluem: • “American Girls” • “Ready, Steady, Go!” • “Are You Listening Yet?” • “Taste Back” • “The Waiting Game” • “Season 2 Weight Loss” • “Coming Up Roses” • “Pop” • “Dance No More” • “Paint By Numbers” • “Carla’s Song”

Não haverá participações especiais. “É só comigo”, afirmou Styles à rádio Capital Breakfast.

Produção e estética

A produção é assinada por Kid Harpoon, colaborador de longa data responsável por seus álbuns anteriores.

A capa do disco mostra Styles de costas, diante de uma bola de espelhos suspensa ao ar livre, refletindo luz em um cenário natural — uma síntese visual da dualidade entre intimidade e festa.

Turnê com 30 shows

Styles também anunciou a turnê Together, Together, com shows em sete cidades ao longo do ano. O destaque é Nova York, onde fará 30 apresentações entre agosto e outubro.

Outras cidades confirmadas são Amsterdã (maio), Londres (junho), São Paulo (julho), Cidade do México (julho/agosto), Melbourne (novembro) e Sydney (dezembro).

Acompanhe tudo sobre:CantoresMúsica

Mais de Pop

'Heated Rivalry' finalmente tem data de estreia definida

Mais de 700 artistas se unem em protesto global contra abusos da IA

BBB 26: entenda por que Ana Paula Renault e Matheus brigaram

O paradoxo do BBB 26: audiência importa, mas não decide

Mais na Exame

Ciência

Quem é o homem que abriu mão de fortuna bilionária para plantar 16 mil árvores

Inteligência Artificial

Manter um robô humanoide pode custar o mesmo que um Ônix ou HB20

Pop

'Heated Rivalry' finalmente tem data de estreia definida

Mundo

EUA muda foco militar da China para a América Latina em 2026