Dicas para conseguir ingressos para os shows do Harry Styles no Brasil

A venda geral de ingressos para os shows do Harry Styles no Brasil promete uma disputa acirrada busca de uma vaga em um dos eventos mais disputados do calendário musical de 2026. O sucesso do cantor nos últimos anos despontou o artista como um dos mais queridos na cultura pop e, no Brasil, não seria diferente.

A última turnê do cantor no Brasil, Love On Tour, deixou cinco shows no país, arrecadando cerca de R$ 81,5 milhões em bilheteria e somando 193 mil pessoas nas plateias das apresentações.

Os shows de Styles acontecem nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio MorumBIS, e os ingressos são vendidos exclusivamente pela Ticketmaster, tanto online quanto em bilheteria física.

Com alta demanda prevista e histórico de esgotamento rápido, a organização e a plataforma de vendas recomendam atenção redobrada antes e durante o processo de compra. Com uma "guerra por ingressos" se aproximando, veja as principais dicas que a EXAME separou para você garantir sua entrada no show do britânico.

Preparação prévia é decisiva

Criar a conta na Ticketmaster com antecedência é considerada a etapa mais importante do processo. O cadastro deve ser feito dias antes da venda, com verificação de senha e dados pessoais, para evitar atrasos no momento da compra, quando segundos podem definir o sucesso da transação.

Também é essencial preparar o método de pagamento. A Ticketmaster aceita apenas cartões de crédito nas compras online — cartões de débito não são válidos.

Quem pretende comprar meia-entrada deve separar previamente os documentos comprobatórios, como RG, CPF ou carteirinha estudantil.

Na hora da compra, a plataforma pede a comprovação da meia, ao contrário de outros sites que só exigem o documento na entrada do evento.

Para evitar bloqueios do cartão de crédito, a recomendação é avisar o banco sobre a compra, especialmente em casos de limite reduzido ou compras fora do padrão habitual do cliente.

No dia da venda, acesso deve ser simples e seguro

A orientação é acessar o site com apenas um dispositivo, um navegador e uma única aba. Tentativas simultâneas com a mesma conta podem resultar em erro. Redes Wi-Fi públicas devem ser evitadas, já que a Ticketmaster utiliza o endereço IP como parte do sistema antifraude.

VPNs, proxies ou qualquer ferramenta que masque o IP são automaticamente bloqueados.

A Sala de Espera costuma ser aberta entre 15 e 30 minutos antes do início oficial da venda. Estar presente nesse período é suficiente: a fila virtual é organizada de forma aleatória no momento da abertura, sem vantagem para quem entra muito cedo.

Durante a fila virtual, evite ações que derrubam a compra

Ao selecionar os ingressos e confirmar a reserva, não é recomendado atualizar a página, abrir novas abas ou fechar o navegador. Essas ações interrompem o processo e liberam os ingressos para outros compradores.

No celular, o ideal é desativar o bloqueio automático de tela para não perder a sessão. A plataforma também envia mensagens indicando quais setores ainda estão disponíveis, o que ajuda na tomada rápida de decisão.

O uso de bots, extensões ou automações resulta em bloqueio imediato, segundo a Ticketmaster.

Plano alternativo

Especialistas recomendam definir previamente um setor preferencial e ao menos uma segunda opção. Conhecer o mapa do MorumBIS ajuda a equilibrar preço e visibilidade.

Mapa dos setores para os shows de Harry Styles no Brasil. (Reprodução/Ticketmaster)

Para quem utiliza meia-entrada, o preenchimento do formulário deve ser rápido, com os dados do beneficiário já separados. O limite é de seis ingressos por CPF, incluindo as meias — tentativas de burlar essa regra podem invalidar a compra.

Após a compra, ingresso precisa ser ativado no app

Os ingressos são digitais e devem ser ativados no aplicativo Quentro, disponível para Android e iOS. O QR Code é liberado próximo à data do evento e prints não são aceitos na entrada.

Quem comprou ingressos para terceiros pode usar a função de transferência, o que facilita o acesso do grupo ao estádio.

Bilheteria física é alternativa, mas também tende a ter fila

A bilheteria oficial em São Paulo abre às 12h, uma hora após o início da venda online. Embora elimine a fila virtual, o ponto físico também costuma registrar grande procura.