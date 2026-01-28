Que horas começa a venda geral para os shows do Harry Styles no Brasil?

A venda geral de ingressos para os dois shows de Harry Styles no Brasil abre nesta quarta-feira, 28, e promete uma "guerra" para quem quer assistir o artista de perto.

As apresentações estão marcadas para julho de 2026 no Estádio MorumBIS, zona sul da capital paulista.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Quando começa a venda geral dos ingressos

A venda geral tem início nesta quarta-feira, 28, às 11h (horário de Brasília) no site da Ticketmaster Brasil, plataforma oficial do evento. Já a compra presencial na bilheteria física oficial em São Paulo começa ao meio-dia, sem cobrança de taxa de serviço.

Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, respeitando o limite de meias-entradas. Os bilhetes comprados online são digitais, acessados pelo aplicativo ou pela conta da Ticketmaster.

Datas, local e horários dos shows

Os shows acontecem no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, enquanto o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, conforme a organização.

Preços e setores disponíveis

Os preços variam de acordo com o setor e o tipo de ingresso. Os valores partem de cerca de R$ 265 (meia-entrada nos setores mais baratos) e podem chegar a aproximadamente R$ 1.410 nos setores VIP e premium.

O público poderá escolher entre arquibancada, cadeira, pista, pista premium e áreas especiais, com mapa detalhado disponível na Ticketmaster. A meia-entrada exige comprovação tanto na compra quanto no acesso ao estádio.

Pré-venda já foi encerrada

As fases de pré-venda aconteceram nos dias 26 e 27 de janeiro, com exclusividade para clientes de cartões Santander, começando pelos segmentos Private e Select e, em seguida, para os demais clientes do banco. Os horários foram os mesmos da venda geral.