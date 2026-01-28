Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Que horas começa a venda geral para os shows do Harry Styles no Brasil?

Cantor britânico retorna ao país depois de mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022

Shows de Harry Styles: apresentações em São Paulo acontecem em julho de 2026, no Estádio MorumBIS. (Divulgação/Harry Styles)

Shows de Harry Styles: apresentações em São Paulo acontecem em julho de 2026, no Estádio MorumBIS. (Divulgação/Harry Styles)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h08.

A venda geral de ingressos para os dois shows de Harry Styles no Brasil abre nesta quarta-feira, 28, e promete uma "guerra" para quem quer assistir o artista de perto.

As apresentações estão marcadas para julho de 2026 no Estádio MorumBIS, zona sul da capital paulista.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Quando começa a venda geral dos ingressos

A venda geral tem início nesta quarta-feira, 28, às 11h (horário de Brasília) no site da Ticketmaster Brasil, plataforma oficial do evento. Já a compra presencial na bilheteria física oficial em São Paulo começa ao meio-dia, sem cobrança de taxa de serviço.

Cada CPF pode adquirir até seis ingressos, respeitando o limite de meias-entradas. Os bilhetes comprados online são digitais, acessados pelo aplicativo ou pela conta da Ticketmaster.

Datas, local e horários dos shows

Os shows acontecem no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, enquanto o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, conforme a organização.

Preços e setores disponíveis

Os preços variam de acordo com o setor e o tipo de ingresso. Os valores partem de cerca de R$ 265 (meia-entrada nos setores mais baratos) e podem chegar a aproximadamente R$ 1.410 nos setores VIP e premium.

O público poderá escolher entre arquibancada, cadeira, pista, pista premium e áreas especiais, com mapa detalhado disponível na Ticketmaster. A meia-entrada exige comprovação tanto na compra quanto no acesso ao estádio.

Pré-venda já foi encerrada

As fases de pré-venda aconteceram nos dias 26 e 27 de janeiro, com exclusividade para clientes de cartões Santander, começando pelos segmentos Private e Select e, em seguida, para os demais clientes do banco. Os horários foram os mesmos da venda geral.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaCantores

Mais de Pop

Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira

10 músicas que completam 10 anos em 2026; veja lista

'Bridgerton': que horas estreia a 1ª parte da 4ª temporada na Netflix?

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

Mais na Exame

Tecnologia

Processos automatizados: conheça 5 ferramentas que ajudam a programar posts

Mercados

Vai cortar ou manter? O que está em jogo na decisão de juros do Fed

Mundo

Ambição de Trump com a Groenlândia abala direita europeia

EXAME Agro

O que deve mexer com o lucro das usinas de etanol em 2026, segundo o BTG