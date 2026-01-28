Como conseguir uma posição boa na fila virtual da Ticket Master?

A abertura da venda geral de ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil deve mobilizar fãs de diferentes regiões do país em uma corrida por lugares em um dos eventos mais aguardados do calendário musical de 2026.

A última turnê do cantor no Brasil, Love On Tour, deixou cinco shows no país, arrecadando cerca de R$ 81,5 milhões em bilheteria e somando 193 mil pessoas nas plateias das apresentações.

O artista britânico consolidou uma base fiel no Brasil nos últimos anos. Na passagem mais recente, com a turnê Love On Tour, realizou cinco apresentações no país, que reuniram cerca de 193 mil pessoas e arrecadaram aproximadamente R$ 81,5 milhões em bilheteria.

Os novos shows acontecem nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. As vendas ocorrem exclusivamente pela Ticketmaster, tanto no ambiente digital quanto na bilheteria física oficial.

Com risco de esgotamento rápido, a organização recomenda que o público se prepare antes da abertura das vendas. A seguir, a EXAME reúne os principais pontos para quem pretende tentar garantir ingresso.

Fila virtual é aleatória e não permite “atalhos”

A Ticketmaster utiliza a tecnologia da empresa Queue-it, que distribui os usuários de forma totalmente aleatória no início da venda. Não há estratégia legítima para garantir uma posição melhor na fila.

Segundo a própria plataforma, as únicas ações recomendadas são estar logado com antecedência, usar conexão estável, evitar múltiplas abas e não atualizar a página durante o processo. Tentativas de contornar o sistema são detectadas e bloqueadas.

Preparação prévia é decisiva para evitar erros

Criar a conta na Ticketmaster com antecedência é considerada a etapa mais importante do processo. O cadastro deve ser feito dias antes da venda, com conferência de senha, dados pessoais e endereço, para evitar perda de tempo durante a compra, quando a fila virtual já estiver em andamento.

Outro ponto essencial é o método de pagamento. A Ticketmaster aceita apenas cartões de crédito nas compras online. Cartões de débito não são válidos. Quem pretende utilizar mais de um cartão deve verificar previamente qual está habilitado.

Para quem compra meia-entrada, a recomendação é separar com antecedência os documentos comprobatórios, como RG, CPF ou carteirinha estudantil. Diferentemente de outras plataformas, a Ticketmaster pode solicitar a comprovação já no momento da compra, e não apenas na entrada do evento.

Para evitar bloqueios, consumidores com limite reduzido ou histórico de compras fora do padrão devem avisar o banco antes da venda.

Acesso deve ser simples e seguro

A orientação é acessar o site com um único dispositivo, um navegador e apenas uma aba aberta. Tentativas simultâneas com a mesma conta podem gerar erro ou envio automático para o fim da fila.

Redes Wi-Fi públicas devem ser evitadas. A Ticketmaster utiliza o endereço IP como parte do sistema antifraude, e conexões instáveis aumentam o risco de falha. VPNs, proxies ou qualquer ferramenta que masque o IP são automaticamente bloqueados.

A Sala de Espera costuma ser aberta entre 15 e 30 minutos antes do início oficial da venda. Estar presente nesse intervalo é suficiente. A posição na fila virtual é definida de forma aleatória no momento em que a venda começa, sem vantagem para quem entrou muito cedo.

Durante a fila virtual, evite ações que derrubam a compra

Após selecionar os ingressos e confirmar a reserva, não é recomendado atualizar a página, abrir novas abas ou fechar o navegador. Essas ações interrompem a sessão e liberam os ingressos para outros compradores.

No celular, a orientação é desativar o bloqueio automático de tela para não perder a conexão. Durante a espera, a Ticketmaster também informa quais setores ainda estão disponíveis, o que ajuda a tomar decisões rápidas quando chegar a vez do usuário.

O uso de bots, extensões ou qualquer tipo de automação resulta em bloqueio imediato, segundo a própria plataforma.

Plano alternativo aumenta as chances de sucesso

Especialistas recomendam definir previamente um setor preferencial e ao menos uma segunda opção. Conhecer o mapa de setores do MorumBIS ajuda a equilibrar preço e visibilidade.

Para quem utiliza meia-entrada, o preenchimento do formulário deve ser rápido, com os dados do beneficiário já separados. O limite é de seis ingressos por CPF, incluindo as meias. Tentativas de burlar essa regra podem invalidar a compra.

Após a compra, ingresso precisa ser ativado no aplicativo

Os ingressos são digitais e devem ser ativados no aplicativo Quentro, disponível para Android e iOS. O QR Code costuma ser liberado mais próximo da data do evento e prints não são aceitos na entrada.

Quem comprou ingressos para outras pessoas pode usar a função de transferência, o que facilita o acesso do grupo ao estádio.

Bilheteria física também abre, mas costuma ter filas

A bilheteria oficial em São Paulo abre às 12h, uma hora após o início da venda online. Embora elimine a fila virtual, o ponto físico também costuma registrar alta procura nos primeiros horários.