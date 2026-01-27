O popstar britânico Harry Styles vai retornar aos palcos brasileiros com a turnê Together, Together. Serão feitos dois shows no Estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 17 e 18 de julho deste ano. A turnê apresentará o repertório inédito do quarto álbum de estúdio de Styles, intitulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que tem lançamento previsto para 6 de março de 2026.

Apesar de animados com o anúncio, fãs do cantor relatam problemas na compra de ingressos e denunciam favorecimento a cambistas pela TicketMaster, empresa responsável pelas vendas.

As queixas têm se intensificado nos últimos dois dias, durante o período de pré-venda para clientes Santander, e chegaram até mesmo a parlamentares. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) acionaram órgãos públicos para apurar a situação.

Em entrevista à CBN São Paulo, Hilton detalhou as medidas adotadas. Ela disse que acionou órgãos como o Procon e o Serviço Nacional de Apoio ao Consumidor (Senacon) para apurar os fatos e proteger os consumidores. Hilton também destacou a necessidade de projetos de lei que garantam maior transparência nas filas e limitem cobranças abusivas de taxas.

🎫 INGRESSOS DO HARRY STYLES Pude falar hoje, à CBN, sobre meu trabalho contra as irregularidades e abusos dos cambistas na venda de ingressos pro show do Harry Styles. Um trabalho que já fiz em outros shows. Seguirei atenta e denunciando, tanto à mídia quanto às autoridades,… pic.twitter.com/b3Ue0DfKWG — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 27, 2026

"Esse caso não é isolado. Não é a primeira vez que nós precisamos atuar junto aos órgãos competentes para garantir que aqueles que passam muitas vezes dias nas filas são considerados primeiros da fila, tenham acesso ao ingresso. Essa é uma prática recorrente da Ticketmaster", afirmou a deputada.

"É um crime organizado na venda dos ingressos, o que esses cambistas praticam. É muito importante que nós nos manifestemos junto ao Procon e a Senacon para garantir que as pessoas saibam quais são as suas posições na fila e porque esses valores estão sendo cobrados. São taxas sobre taxas."

Ela orientou os consumidores a registrarem qualquer irregularidade, por meio de fotos, áudios ou vídeos, para servir como prova em eventuais processos e denúncias. Hilton reforçou que pretende acompanhar a venda de ingressos de outros grandes shows que ocorrerão no país.

Como funciona a venda de ingressos? A venda dos ingressos será dividida em três etapas, todas realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial da Suhai Music Hall, no Shopping SP Market. A primeira fase, a Pré-venda Private & Select, ocorre em 26 de janeiro, a partir das 11h online e das 12h presencialmente, exclusiva para clientes Santander com cartões Infinite, American Express Premium e Black. No dia 27 de janeiro, tem início a Pré-venda Santander Geral, nos mesmos horários, aberta a todos os clientes do banco com cartão de crédito. A venda geral será iniciada em 28 de janeiro, às 11h online e 12h na bilheteria, sem restrições.