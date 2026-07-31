Com hits de Britney e Homem-Aranha, BlackRock fecha compra de catálogo por US$ 600 mi

O mercado de direitos musicais ganhou mais um negócio bilionário. A Influence Media Partners, em parceria com fundos e contas administrados por afiliadas da BlackRock, firmou um acordo para adquirir praticamente todos os ativos da Anthem Entertainment por mais de US$ 600 milhões.

Segundo a Variety, a transação inclui o catálogo editorial da empresa, seus ativos de música para cinema e televisão e um portfólio de gravações master.

O acordo ainda depende das aprovações usuais e tem conclusão prevista para o quarto trimestre de 2026.

O negócio envolve mais de 24 mil músicas lançadas e outras 60 mil obras ainda não exploradas comercialmente. Entre elas estão participações em sucessos como "Oops!... I Did It Again", de Britney Spears; "SexyBack", de Justin Timberlake; "The Way I Are", de Timbaland; "Counting Stars", do OneRepublic; "Tom Sawyer", da banda Rush; e "Til You Can't", de Cody Johnson.

O portfólio também reúne obras de compositores como Jordan Davis, Shane Profitt e Chris Janson, ampliando a presença da Influence Media em diferentes gêneros musicais.

Filmes e séries também fazem parte da aquisição

Além das músicas, a compra contempla um amplo catálogo de trilhas sonoras para cinema e televisão. Entre os ativos estão obras ligadas às franquias Homem-Aranha, Homens de Preto e Lego Ninjago.

Para a Influence Media, o acordo fortalece sua estratégia de investir em propriedades intelectuais capazes de gerar receitas recorrentes por meio de streaming, sincronizações em filmes, publicidade, televisão e licenciamentos.

"O catálogo da Anthem vai muito além de músicas de sucesso. São obras que fazem parte de momentos icônicos da cultura pop e do entretenimento", afirmou Lylette Pizarro McLean, fundadora e co-diretora da Influence Media.

BlackRock amplia aposta em ativos de propriedade intelectual

A operação reforça o movimento de grandes gestoras financeiras em direção ao mercado de propriedade intelectual, segundo a Variety. Nos últimos anos, catálogos musicais passaram a ser vistos como ativos capazes de oferecer receitas previsíveis e diversificação para investidores institucionais.

Segundo Paul Braude, diretor de investimentos da área de Direct Private Opportunities da BlackRock, o catálogo da Anthem reúne características procuradas pela gestora, como escala, qualidade e potencial de monetização de longo prazo.

A Influence Media já administra participações em catálogos de artistas como DJ Khaled, Future e Enrique Iglesias. Com a aquisição da Anthem, a empresa amplia significativamente seu portfólio e fortalece sua posição em um mercado cada vez mais disputado por fundos de investimento.

Sony Music e outras empresas anunciam mudanças executivas

Além da aquisição, o setor teve movimentações corporativas nesta semana. A Sony Music Publishing promoveu Ari Gelaw ao cargo de vice-presidente sênior de Creative A&R nos Estados Unidos, onde passará a liderar a equipe de R&B e hip-hop da companhia.

A Secretly Distribution também anunciou a promoção de Kristian Downs para diretor executivo de operações de plataforma. Já Mike Rittberg deixou o cargo de presidente de distribuição global da HYBE, empresa responsável por artistas como o BTS.