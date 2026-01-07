Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira

Sessão da Tarde: filme desta quarta-feira, 7, promete aventura e ação (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13h39.
Na próxima quarta-feira, 7 de janeiro, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme "Tempestade: Planeta em Fúria". O longa integra a programação especial da primeira semana de 2026 da faixa vespertina, conforme divulgado pelo Gshow.
Na trama, uma sofisticada rede de satélites criada para controlar o clima do planeta começa a apresentar falhas pontuais e eventos extremos ao redor do mundo.
Ao investigar o que está acontecendo, um engenheiro descobre que os desastres escondem uma conspiração internacional capaz de colocar toda a humanidade em risco, segundo a sinopse publicada pelo Gshow.
Estrelado por Gerard Butler, o filme aposta em ação, suspense e cenários de destruição em larga escala, seguindo a linha de produções voltadas a grandes ameaças globais.
A Sessão da Tarde vai ao ar a partir das 15h25, no horário de Brasília, na TV Globo.
De acordo com o Gshow, a Sessão da Tarde exibe nesta semana títulos como "Gato de Botas 2: O Último Pedido", "MIB: Homens de Preto Internacional", "Tempestade: Planeta em Fúria", "Tô Ryca" e "Um Laço de Amor".