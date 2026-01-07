Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira

Na próxima quarta-feira, 7 de janeiro, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme "Tempestade: Planeta em Fúria". O longa integra a programação especial da primeira semana de 2026 da faixa vespertina, conforme divulgado pelo Gshow.

Na trama, uma sofisticada rede de satélites criada para controlar o clima do planeta começa a apresentar falhas pontuais e eventos extremos ao redor do mundo.

Ao investigar o que está acontecendo, um engenheiro descobre que os desastres escondem uma conspiração internacional capaz de colocar toda a humanidade em risco, segundo a sinopse publicada pelo Gshow.

Estrelado por Gerard Butler, o filme aposta em ação, suspense e cenários de destruição em larga escala, seguindo a linha de produções voltadas a grandes ameaças globais.

Confira o trailer do filme de hoje da Sessão da Tarde:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A Sessão da Tarde vai ao ar a partir das 15h25, no horário de Brasília, na TV Globo.

Quais filmes vão passar na Sessão da Tarde nesta semana?

De acordo com o Gshow, a Sessão da Tarde exibe nesta semana títulos como "Gato de Botas 2: O Último Pedido", "MIB: Homens de Preto Internacional", "Tempestade: Planeta em Fúria", "Tô Ryca" e "Um Laço de Amor".