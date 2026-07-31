'Harry Potter e a Pedra Filosofal' volta aos cinemas; veja como comprar ingressos

Harry Potter: Daniel Radcliffe retorna às telonas em sessão especial que celebra os 25 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. (Divulgação/Warner Bros.)
Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h55.
Última atualização em 31 de julho de 2026 às 12h29.
Os fãs de Harry Potter já podem garantir presença em uma sessão especial que celebra os 25 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
A Warner Bros. Pictures abriu nesta quinta-feira, 31, a pré-venda dos ingressos para a exibição comemorativa, que acontecerá exclusivamente em 30 de agosto nos cinemas brasileiros.
Além de rever o longa que deu início à franquia nos cinemas, o público terá acesso a um conteúdo exclusivo de bastidores exibido ao fim da sessão.
Os ingressos estão disponíveis conforme a programação de cada rede exibidora.
Lançado em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal marcou a estreia da adaptação da obra de J.K. Rowling para o cinema e deu origem a uma das franquias mais bem-sucedidas da história, com bilhões de dólares arrecadados em bilheteria ao redor do mundo
O filme acompanha Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, no momento em que descobre ser um bruxo e ingressa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
É lá que conhece seus inseparáveis amigos Rony Weasley, vivido por Rupert Grint, e Hermione Granger, interpretada por Emma Watson, enquanto enfrenta sua primeira grande aventura.As sessões comemorativas terão um conteúdo inédito de bastidores exibido exclusivamente após o fim do filme, como parte das celebrações pelos 25 anos da produção.
A pré-venda começou nesta quinta-feira, 31 de julho. A disponibilidade de ingressos e horários varia conforme cada rede de cinemas e cidade.
Os interessados devem consultar os canais oficiais da rede de exibição de sua preferência para conferir a programação e garantir lugar na sessão especial, marcada para 30 de agosto.