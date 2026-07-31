'Harry Potter e a Pedra Filosofal' volta aos cinemas; veja como comprar ingressos

Os fãs de Harry Potter já podem garantir presença em uma sessão especial que celebra os 25 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

A Warner Bros. Pictures abriu nesta quinta-feira, 31, a pré-venda dos ingressos para a exibição comemorativa, que acontecerá exclusivamente em 30 de agosto nos cinemas brasileiros.

Além de rever o longa que deu início à franquia nos cinemas, o público terá acesso a um conteúdo exclusivo de bastidores exibido ao fim da sessão.

Os ingressos estão disponíveis conforme a programação de cada rede exibidora.

Primeiro filme da saga retorna às telonas

Lançado em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal marcou a estreia da adaptação da obra de J.K. Rowling para o cinema e deu origem a uma das franquias mais bem-sucedidas da história, com bilhões de dólares arrecadados em bilheteria ao redor do mundo

O filme acompanha Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, no momento em que descobre ser um bruxo e ingressa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

É lá que conhece seus inseparáveis amigos Rony Weasley, vivido por Rupert Grint, e Hermione Granger, interpretada por Emma Watson, enquanto enfrenta sua primeira grande aventura.

As sessões comemorativas terão um conteúdo inédito de bastidores exibido exclusivamente após o fim do filme, como parte das celebrações pelos 25 anos da produção.

Como comprar os ingressos

A pré-venda começou nesta quinta-feira, 31 de julho. A disponibilidade de ingressos e horários varia conforme cada rede de cinemas e cidade.

Os interessados devem consultar os canais oficiais da rede de exibição de sua preferência para conferir a programação e garantir lugar na sessão especial, marcada para 30 de agosto.