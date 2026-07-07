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DJ Khaled apostou no hexa e perdeu milhões com eliminação do Brasil da Copa

Astro da música investiu US$ 500 mil na conquista brasileira da Copa do Mundo de 2026 e viu o bilhete perder o valor com a queda diante da Noruega

DJ Khaled: cantor acreditava no hexacampeonato da Seleção, mas a eliminação nas oitavas de final encerrou qualquer chance de retorno (Buda Mendes/AFP Photo)

DJ Khaled: cantor acreditava no hexacampeonato da Seleção, mas a eliminação nas oitavas de final encerrou qualquer chance de retorno (Buda Mendes/AFP Photo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de julho de 2026 às 12h35.

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A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo, 5, teve reflexos muito além do campo. Entre os atingidos pelo resultado está DJ Khaled, que apostou US$ 500 mil, cerca de R$ 2,57 milhões, na conquista do hexacampeonato. Com a derrota para a Noruega, o artista viu a aposta perder todo o valor.

Confiança no Brasil

Conhecido por fazer apostas esportivas de alto valor, DJ Khaled escolheu o Brasil como favorito ao título mundial. O investimento de meio milhão de dólares refletia sua confiança na campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que chegou às oitavas cercada de expectativa.

A expectativa de DJ Khaled terminou junto com a campanha brasileira. Presente no estádio ao lado de Jay-Z, o rapper assistiu à derrota por 2 a 1 para a Noruega e viu sua aposta de US$ 500 mil perder qualquer possibilidade de retorno após a eliminação da Seleção.

 

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E se o Brasil levasse a Copa?

Se o Brasil tivesse conquistado o hexacampeonato, DJ Khaled receberia US$ 5 milhões, cerca de R$ 25,6 milhões. O prêmio representava um retorno de dez vezes o valor investido na aposta.

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