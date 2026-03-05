Britney Spears é presa após dirigir sob efeito de álcool na Califórnia

Britney Spears foi presa na noite da última quarta-feira, 4, após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo o TMZ.

Cantora foi presa e liberada horas depois

Segundo registros policiais, a cantora de 44 anos foi abordada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia por volta das 21h30, no Condado de Ventura. Após a abordagem, os policiais constataram sinais de embriaguez e a artista foi levada sob custódia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por TMZ (@tmz_tv)

Britney foi fichada durante a madrugada e liberada algumas horas depois, ainda na manhã desta quinta-feira, 5. O procedimento foi classificado como “cite and release”, quando o suspeito é formalmente acusado e liberado após o registro da ocorrência. A cantora deverá comparecer ao tribunal no próximo dia 4 de maio para responder ao caso.

Equipe não se pronunciou

Até o momento, a equipe da artista não se pronunciou publicamente sobre o episódio. Nas redes sociais, fãs também notaram que a conta oficial da cantora no Instagram foi desativada pouco depois da notícia da prisão ganhar repercussão.

Pausa na carreira

Spears está afastada de turnês desde 2018, quando encerrou a Piece of Me Tour nos Estados Unidos. Desde então, ela compartilha com os fãs aspectos de sua vida e criatividade nas redes sociais.

Curatela

Britney ficou em processo de curatela por 13 anos, marcado por um rígido controle sobre decisões pessoais, financeiras e profissionais da cantora, período que ela afirma ter vivido sem autonomia e sob forte pressão emocional. Encerrada oficialmente em 2021, a medida abriu caminho para uma fase de reconstrução, na qual a americana passou a se expressar de forma mais direta sobre o que viveu.

Esse relato ganhou forma definitiva com o lançamento do livro A Mulher em Mim, em que a artista detalha os bastidores da curatela, os impactos psicológicos do sistema ao qual foi submetida e o processo de retomada de controle da própria vida, usando a obra como um instrumento de desabafo, esclarecimento e libertação pessoal.