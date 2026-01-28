10 músicas que completam 10 anos em 2026; veja lista

Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h00.
Em 2026, as músicas lançadas em 2016 completam uma década. De lá para cá, muitas canções ainda circulam entre rádio, TV e streaming e seguem presentes em playlists, vídeos e remixes.
Entre as faixas que marcaram o período, estão “Closer”, do The Chainsmokers com Halsey, que consolidou o pop eletrônico no mainstream. O fenômeno foi seguido por “One Dance”, de Drake, que alcançou recordes de execução e se tornou uma das mais ouvidas daquele ano.
Outra artista que marcou presença foi Rihanna, com a canção “Work”, em parceria com Drake. A faixa chegou como primeiro single do álbum ANTI e ampliou a presença da artista no pop global.
Ainda, Justin Timberlake entrou no ranking com “Can’t Stop the Feeling!”, trilha do filme "Trolls". A música obteve forte desempenho em rádios e plataformas digitais.
Em clima de nostalgia, confira as 10 músicas lançadas em 2016 que chegam à marca de uma década e seguem relevantes nas plataformas:
“Closer” — The Chainsmokers feat. Halsey
Lançada em 2016, música liderou as paradas internacionais e marcou o pop eletrônico do período.
“One Dance” — Drake
Se tornou um dos maiores êxitos da carreira do artista e figurou entre as músicas mais ouvidas do ano.
“Work” — Rihanna feat. Drake
Primeiro single do álbum ANTI, liderou as paradas e consolidou a fase mais experimental da cantora.
“Can’t Stop the Feeling!” — Justin Timberlake
Feita para a trilha do filme "Trolls", teve forte circulação no rádio e permanece entre os maiores hits do artista.
“Cheap Thrills” — Sia feat. Sean Paul
A parceria ampliou o alcance global da faixa, que foi uma das mais reproduzidas de 2016.
“Into You” — Ariana Grande
Mesmo sem ser o principal single comercial, tornou-se uma das músicas mais lembradas da artista.
“Starboy” — The Weeknd feat. Daft Punk
A colaboração marcou a transição do The Weeknd para um pop mais eletrônico e alcançou forte desempenho em streaming.
“24K Magic” — Bruno Mars
Com referências ao R&B e ao funk, virou um dos maiores sucessos do álbum homônimo e segue presente em playlists.
“Cold Water” — Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ
A faixa reforçou a presença de Justin Bieber no pop global e consolidou o Major Lazer no mercado eletrônico.
“Chantaje” — Shakira feat. Maluma
Teve papel relevante na expansão do pop latino contemporâneo e antecedeu a dominância do gênero no streaming.