10 músicas que completam 10 anos em 2026; veja lista

Em 2026, as músicas lançadas em 2016 completam uma década. De lá para cá, muitas canções ainda circulam entre rádio, TV e streaming e seguem presentes em playlists, vídeos e remixes.

Entre as faixas que marcaram o período, estão “Closer”, do The Chainsmokers com Halsey, que consolidou o pop eletrônico no mainstream. O fenômeno foi seguido por “One Dance”, de Drake, que alcançou recordes de execução e se tornou uma das mais ouvidas daquele ano.

Outra artista que marcou presença foi Rihanna, com a canção “Work”, em parceria com Drake. A faixa chegou como primeiro single do álbum ANTI e ampliou a presença da artista no pop global.

Ainda, Justin Timberlake entrou no ranking com “Can’t Stop the Feeling!”, trilha do filme "Trolls". A música obteve forte desempenho em rádios e plataformas digitais.

Músicas que completam 10 anos em 2026

Em clima de nostalgia, confira as 10 músicas lançadas em 2016 que chegam à marca de uma década e seguem relevantes nas plataformas:

“Closer” — The Chainsmokers feat. Halsey

Lançada em 2016, música liderou as paradas internacionais e marcou o pop eletrônico do período.



“One Dance” — Drake

Se tornou um dos maiores êxitos da carreira do artista e figurou entre as músicas mais ouvidas do ano.



“Work” — Rihanna feat. Drake

Primeiro single do álbum ANTI, liderou as paradas e consolidou a fase mais experimental da cantora.



“Can’t Stop the Feeling!” — Justin Timberlake

Feita para a trilha do filme "Trolls", teve forte circulação no rádio e permanece entre os maiores hits do artista.



“Cheap Thrills” — Sia feat. Sean Paul

A parceria ampliou o alcance global da faixa, que foi uma das mais reproduzidas de 2016.



“Into You” — Ariana Grande

Mesmo sem ser o principal single comercial, tornou-se uma das músicas mais lembradas da artista.



“Starboy” — The Weeknd feat. Daft Punk

A colaboração marcou a transição do The Weeknd para um pop mais eletrônico e alcançou forte desempenho em streaming.



“24K Magic” — Bruno Mars

Com referências ao R&B e ao funk, virou um dos maiores sucessos do álbum homônimo e segue presente em playlists.



“Cold Water” — Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ

A faixa reforçou a presença de Justin Bieber no pop global e consolidou o Major Lazer no mercado eletrônico.



“Chantaje” — Shakira feat. Maluma

Teve papel relevante na expansão do pop latino contemporâneo e antecedeu a dominância do gênero no streaming.

