Ariana Grande transforma ‘raiva sem filtro’ em novo álbum; ouça ‘Petal’

Ariana Grande lançou seu oitavo álbum de estúdio, "Petal", nesta sexta-feira, 31. O projeto foi lançado nas plataformas digitais, cercado por críticas positivas e comentários nostálgicos sobre o "retorno" de uma versão mais confiante da cantora.

O novo projeto sucede os lançamentos de "eternal sunshine" (2024) e a versão deluxe "brigther days ahead". A cantora havia pausado sua carreira musical após a pandemia para focar na atuação e nos filmes de "Wicked".

Como é o novo álbum de Ariana Grande?

"Petal" é um dos projetos mais autênticos de Ariana Grande. Em um total de 12 faixas, a cantora libera toda sua raiva pelos tabloides e antigos relacionamentos.

As músicas do álbum são, no geral, um electro-chill de meio-tempo sombrio, mais carregado e introspectivo do que explosivo. Ariana coescreveu e coproduziu o álbum com Ilya Salmanzadeh e Max Martin.

A era do álbum "eternal sunshine", que marcou seu retorno para a música, teve um clima mais introspectivo e escasso. Na época, a cantora estava focada no mundo de "Wicked" em vez do novo lançamento. Dessa vez, Ariana parece assumir a posição de "diva pop" completamente.

Durante algumas noites da "Eternal Sunshine Tour", que está passando pela América do Norte no momento, Ariana deu algumas pistas sobre seu oitavo álbum e cantou a faixa-título ao vivo antes de seu lançamento.

O retorno aos palcos parece ter sido um passo essencial no aumento de confiança da cantora, o que se reflete no seu novo trabalho.

Na canção "Oh Well", que já havia tido um trecho liberado por Ariana antes do lançamento do álbum, ela canta: “Boa sorte no seu caminho pro inferno / Não se preocupe / Porque você vai continuar recebendo músicas de término sobre você.”

Durante uma entrevista à Apple Music, Ariana revelou um pouco do processo de criação do álbum: "Escrevi a partir de um lugar que normalmente não fico, que era como uma raiva sem filtro que acho que todos nós sentimos às vezes. Normalmente sou tímida demais para me conectar com isso”, disse.

A 'Eternal Sunshine Tour' virá para o Brasil?

Com o lançamento do "Petal", é esperado que Ariana Grande incorpore algumas das novas canções na setlist da "Eternal Sunshine Tour" a partir desta sexta-feira, 31. A artista se apresenta em Montreal, no Canadá, neste final de semana.

De acordo com as datas divulgadas, Ariana segue para Chicago, nos EUA, a partir da próxima segunda-feira, 3 de agosto. Essa será a penúltima cidade da turnê. A cantora terá mais três noites nos Estados Unidos antes de seguir para uma sequência de 10 shows em Londres, todos na O2 Arena.

Até o momento não há previsões de mais datas da "Eternal Sunshine Tour", já que a cantora havia informado que gostaria de uma turnê menor para o seu retorno aos palcos.

Também não há informações ainda sobre uma possível turnê apenas para o álbum "Petal".