Anitta rebate críticas por restringir álcool em estreia de turnê: 'O show é sobre música'

Após limitar o consumo de bebidas alcoólicas durante parte das atividades da "Equilibrivm Tour", Anitta respondeu às críticas e explicou que a decisão faz parte do conceito pensado para a nova fase de sua carreira.

Artista explica restrição ao álcool na turnê

A cantora usou as redes sociais para comentar a repercussão e afirmou que o objetivo da restrição é preservar a experiência proposta para o espetáculo. Segundo ela, o foco da turnê está na conexão entre público, música e a mensagem apresentada durante o show.

Anitta também destacou que quem compra ingresso conhece previamente as regras do evento e pode decidir se a proposta faz sentido para a experiência que procura. A artista reforçou que a medida foi pensada para esse formato específico de apresentação.

Cantora Anitta usa as redes sociais para rebater as críticas da proibição parcial de venda de álcool na 'EQUILIBRIVM Tour'

'Vila Equilibrivm'

Em todas as apresentações da turnê, a programação terá início mais cedo, às 14h, com a abertura da "Vila Equilibrivm", um espaço voltado ao bem-estar que reúne atividades como meditação guiada, terapias holísticas e outras experiências. É durante essa etapa que a venda de bebidas alcoólicas permanecerá suspensa.

Às 16h30, o palco principal recebe um DJ set e a comercialização de bebidas alcoólicas será retomada. O show de Anitta está previsto para começar às 18h.

A nova turnê marca uma fase diferente na trajetória da cantora, que recentemente afirmou ter desacelerado os planos de expansão internacional para voltar a concentrar seus projetos no Brasil. O conceito do espetáculo acompanha esse momento de transformação pessoal e artística, refletido também nos álbuns "Equilibrivm" e "Equilibrivm II".

Desde o anúncio da turnê, Anitta vem apresentando o projeto como uma experiência que busca valorizar a imersão do público durante as apresentações, com elementos que vão além da sequência de sucessos do repertório.

Veja as datas da turnê pelo Brasil:

1º de agosto – Porto Alegre (RS)

– Porto Alegre (RS) 8 de agosto – São Paulo (SP)

– São Paulo (SP) 9 de agosto - São Paulo (SP)

- São Paulo (SP) 15 de agosto – Fortaleza (CE)

– Fortaleza (CE) 22 de agosto – Niterói (RJ)

– Niterói (RJ) 29 de agosto – Salvador (BA)

Repercussão nas redes

A restrição ao álcool dividiu opiniões entre fãs e internautas. Parte do público elogiou a iniciativa por considerar que ela favorece a proposta do espetáculo. Outros questionaram a limitação em um evento musical e defenderam maior liberdade para os espectadores.