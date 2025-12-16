Oscar 2026: veja onde assistir aos principais filmes pré-indicados

O Oscar de 2026 já dá indícios de que terá concorrentes brasileiros em sua 98ª edição. Nesta terça-feira, 16, foram pré-selecionados pela Academia: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho; Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, Amarela, de André Hayato Saito; e Yanuni, co-produção entre a Cacica Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio.

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também recebeu uma indicação pelos trabalhos no filme americano Sonhos de Trem.

A shortlist do Oscar funciona como uma espécie de pré-indicação. São definidas pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas após uma rodada inicial de votação e valem para 12 categorias, com 10 a 15 filmes pré-selecionados para cada uma. A lista de indicados oficiais será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026.

Além dos filmes brasileiros, outros sucessos de 2025 também entraram para a lista dos pré-selecionados ao Oscar de 2026, caso de Wicked: Parte 2, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Valor Sentimental, Hamnet, entre outros.

Veja abaixo onde assistir aos principais filmes pré-selecionados ao Oscar de 2026:

O Agente Secreto

Sinopse: Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Apocalipse nos Trópicos

Sinopse: Documentário acompanha papel do movimento evangélico na ascensão de Jair Bolsonaro à presidência é explorado com comentários de figuras importantes em todo o espectro político brasileiro, incluindo o antecessor e sucessor de esquerda de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o televangelista Silas Malafaia, um associado próximo de Bolsonaro.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem.

Onde assistir: Netflix

Wicked: Parte 2

Sinopse: Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba vive no exílio, enquanto Glinda reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Figurino, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Uma Batalha Após a Outra

Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Figurino, Melhor Trilha Sonora e Melhor Mixagem de Som.

Onde assistir: HBO Max a partir de 19 de dezembro

Pecadores

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Canção Original, Melhor Maquiagem e Figurino, Melhor Trilha Sonora e Melhor Mixagem de Som.

Onde assistir: HBO Max

Sonhos de Trem

Sinopse: Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original.

Onde assistir: Netflix

Valor Sentimental

Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Elenco e Melhor Filme Internacional.

Onde assistir: a partir de 25 de dezembro nos cinemas

Hamnet

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Elenco e Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: a partir de 29 de janeiro nos cinemas

Foi Apenas Um Acidente

Sinopse: No Irã, um homem se depara com aquele que ele acredita ser seu ex-torturador. No entanto, diante desta pessoa que nega veementemente ter sido seu algoz, a dúvida se instala.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Sirât

Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Mixagem de Som.

Onde assistir: a partir de 15 de janeiro de 2026 nos cinemas

A Garota Canhota

Sinopse: Conta a história de uma mãe solteira e suas duas filhas que retornam a Taipei após anos vivendo no interior para abrir uma barraca em um movimentado mercado noturno. Mas quando seu avô tradicional proíbe sua neta mais nova, canhota, de usar sua "mão do diabo", segredos de família guardados por gerações começam a vir à tona.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

Onde assistir: Netflix

A Voz de Hind Rajab

Sinopse: Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

Onde assistir: a partir de 29 de janeiro nos cinemas

Frankenstein

Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Figurino, Melhor Trilha Sonora, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais.

Onde assistir: Netflix

Marty Supreme

Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Figurino e Melhor Trilha Sonora

Onde assistir: a partir de 22 de janeiro nos cinemas

A Hora do Mal

Sinopse: Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Elenco.

Onde assistir: HBO Max

Bugonia

Sinopse: Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Fotografia.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

F1: O Filme

Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia, Melhor Canção Original, Melhor Mixagem de Som.

Onde assistir: Apple TV

Morra, Amor

Sinopse: Uma dona de casa, que vive em uma casa isolada em uma cidade rural no interior dos Estados Unidos, luta com a sua sanidade enquanto lida com a maternidade, o casamento e a psicose.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Fotografia.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Avatar: Fogo e Cinzas

Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.

Pré-selecionado ao Oscar nas categorias de Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais.

Onde assistir: a partir de 18 de dezembro nos cinemas

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sinopse: Sam se vê no meio de um incidente internacional após se encontrar com o presidente Thaddeus Ross. Ele precisa descobrir a razão por trás de um nefasto complô global antes que o verdadeiro mentor faça o mundo inteiro ver vermelho.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: Disney+

Casa de Dinamite

Sinopse: Os radares em Fort Greely, Alasca, detectam um míssil nuclear. O presidente e sua comitiva devem usar o tempo limitado que têm para tentar derrubar o míssil antes que ele atinja Chicago.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: Netflix

Jay Kelly

Sinopse: O famoso astro de cinema Jay Kelly e seu dedicado empresário, Ron, embarcam em uma jornada inesperadamente profunda pela Europa. Ao longo do caminho, ambos os homens confrontam as escolhas que fizeram, os relacionamentos com seus entes queridos e os legados que deixarão para trás.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: Netflix

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Sinopse: Benoit Blanc retorna para seu caso mais perigoso até agora no terceiro e mais sombrio capítulo da saga de mistério e assassinato de Rian Johnson.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: Netflix

Superman

Sinopse: Superman embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana.

Pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Mixagem de Som.

Onde assistir: HBO Max