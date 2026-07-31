Você não precisa ser programador para trabalhar com IA — e o mercado já mostra isso

A percepção de que a inteligência artificial é território exclusivo de programadores não corresponde mais ao que as empresas brasileiras estão contratando: companhias de diferentes setores passaram a buscar profissionais capazes de interpretar dados, automatizar processos e utilizar ferramentas digitais de forma estratégica.

Essa mudança aparece com força em funções voltadas à implementação de IA dentro das empresas, integrando ferramentas em áreas como marketing, atendimento, finanças e operações.

São áreas historicamente ocupadas por quem vem de administração, comunicação e negócios, não de engenharia.

Onde a vantagem humana entra

A explosão de ferramentas de IA generativa criou uma demanda urgente por profissionais que saibam trabalhar com modelos que geram textos, imagens e código, disputados por agências de publicidade, produtoras de conteúdo e startups de tecnologia. A formação técnica em programação não é o principal diferencial nessa disputa.

Especialistas ouvidos pela imprensa reforçam esse ponto: profissionais de Letras, Comunicação, Jornalismo e áreas de Humanas têm vantagem em funções ligadas a IA justamente porque a tecnologia precisa de gente que entenda as nuances, o contexto e a ética da linguagem humana. É uma competência que nenhum modelo substitui sozinho.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul, em parceria com a EXAME, foi desenhado justamente para profissionais que não vêm da tecnologia e querem aplicar IA à sua área de atuação. Conheça o programa aqui.

Um mercado que também é global

Parte dessa demanda nem exige formação específica em tecnologia: funções ligadas à anotação de dados para treinar modelos de IA têm volume gigantesco de vagas, muitas em formato freelancer ou remoto para empresas globais, com média salarial inicial em torno de R$ 2.750, podendo superar esse valor para quem atua em dólar para clientes estrangeiros.

Esse tipo de porta de entrada mostra que o mercado de IA não é um bloco único e fechado. Existem camadas diferentes de oportunidade, e boa parte delas está aberta a quem tem repertório de linguagem, contexto e senso crítico, não apenas conhecimento técnico.

O que as empresas realmente estão contratando

Entre as posições mais valorizadas pelas empresas atualmente estão cientistas de dados e analistas de business intelligence. Essas funções compartilham uma característica central: a capacidade de transformar dados em decisões de negócio, conectando análise, inteligência artificial e estratégia.

A combinação que o mercado está pagando mais caro

Nenhuma das duas competências sozinha resolve o problema das empresas. Quem só programa, sem entender o negócio, tem dificuldade de priorizar o que realmente importa. Quem entende de negócio, mas não sabe aplicar IA na prática, fica dependente de outras áreas para transformar ideia em resultado.

É exatamente na interseção entre essas duas competências que o mercado brasileiro tem mais dificuldade de encontrar profissionais, e por isso paga mais por quem consegue reunir as duas coisas.

Como se posicionar nesse cenário

Para quem vem de áreas como comunicação, marketing, gestão ou vendas, o caminho mais direto não é virar programador, e sim aprender a aplicar IA às decisões que já fazem parte do seu trabalho. É essa combinação, e não o domínio técnico isolado, que as empresas mais têm dificuldade de encontrar hoje.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME une fundamentos de IA à aplicação estratégica em negócios, sem exigir formação técnica prévia. As inscrições estão abertas. Conheça o programa completo.