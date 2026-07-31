Projeto de alunos que ajudou a formar 260 adultos leva escola de SP a prêmio internacional inédito

Uma escola paulistana se tornou a primeira do Brasil a alcançar o nível máximo de uma premiação internacional criada para medir algo que raramente aparece em rankings acadêmicos: o quanto uma instituição de ensino transforma a comunidade ao redor dela.

A Escola Bilíngue Pueri Domus, do Grupo SEB, recebeu o título EDU FOR GOOD Champion no Brands For Good Awards 2026, com sede em Singapura. A premiação avaliou mais de 40 instituições de ensino de diferentes países na estreia da categoria voltada exclusivamente para educação, e a escola brasileira foi a única a chegar ao nível mais alto logo na primeira edição.

O reconhecimento chega no ano em que a Pueri Domus completa 60 anos de atuação e reúne mais de 3.500 alunos distribuídos por quatro bairros de São Paulo: Aclimação, Itaim, Perdizes e Verbo Divino.

Deivis Pothin, Diretor Geral da Escola Bilíngue Pueri Domus.

Um prêmio que nasceu para medir propósito, não boletim

O Brands For Good é um movimento global que reúne empresas e instituições comprometidas em colocar impacto social no centro da estratégia, não como projeto paralelo. Em 2026, a premiação reuniu cerca de 110 organizações de mais de 25 países, e a nova categoria EDU FOR GOOD nasceu justamente para aplicar essa régua ao setor educacional, historicamente avaliado por notas de vestibular e aprovações em universidades de prestígio.

O processo de candidatura incluiu análise documental, entrevista e apresentação para um painel de cinco avaliadores. A escola relata ter obtido nota máxima, 5 de 5, nas cinco frentes analisadas: identidade de marca e impacto social, estratégia orientada por propósito, liderança ética, comunicação transparente e engajamento comunitário.

O movimento acompanha uma tendência internacional mais ampla. Premiações como o World's Best School Prizes, organizado pela T4 Education, também passaram a incluir categorias como colaboração comunitária e ação ambiental ao lado dos critérios acadêmicos tradicionais, sinal de que o setor privado de educação básica começa a ser cobrado por resultados que vão além da nota do Enem.

O projeto que já formou 260 adultos com alunos do ensino médio como professores

Entre as iniciativas que pesaram na avaliação está o Projeto Aprender, criado em 2004 por estudantes do ensino médio da própria escola. O programa oferece educação de jovens e adultos conduzida por alunos voluntários e, em mais de duas décadas, já beneficiou aproximadamente 260 pessoas da comunidade que não haviam concluído os estudos na idade regular.

A escola também integrou ao currículo, desde 2012, um programa de empreendedorismo social que já envolveu cerca de 2.700 estudantes em ações realizadas em torno de 30 comunidades e instituições sociais da cidade. Outras iniciativas citadas na avaliação incluem um projeto de iniciação científica, parceria com a ONG TETO e participação no The Street Store, ação que distribui roupas para pessoas em situação de rua.

Saúde mental entrou na conta

O comitê avaliador também considerou políticas institucionais de saúde mental e bem-estar, um critério que ganhou peso em premiações educacionais nos últimos anos por causa do aumento de casos de ansiedade entre adolescentes. Em 2025, a Pueri Domus já havia se tornado a primeira escola da América Latina a receber o Carnegie Centre of Excellence School Mental Health Award, na categoria Silver.

Para Deivis Pothin, diretor geral da Pueri Domus, o prêmio confirma uma aposta de longo prazo. "Esse reconhecimento mostra que excelência acadêmica, propósito e impacto social não são caminhos separados", diz Pothin.

A escola também é uma das primeiras do país credenciadas pelo International Baccalaureate (IB), o que permite aos alunos do ensino médio obter o diploma internacional junto ao currículo brasileiro.

O Brasil tem hoje 89 escolas reconhecidas como IB World School, das quais 65 estão autorizadas a oferecer o Diploma Programme, segundo o próprio IB. Para Pothin, o objetivo por trás dos projetos sociais é formar estudantes que enxerguem função pública no que aprendem. "Ao oferecer aos estudantes oportunidades reais de investigar problemas e desenvolver soluções, contribuímos para formar jovens conscientes do papel que podem desempenhar na transformação da sociedade", afirma o diretor.