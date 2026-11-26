Chris Evans: intérprete de Steve Rogers manteve conversas com o estúdio após sua despedida em 2019, enquanto negava publicamente o retorno à franquia. (Divulgação / Marvel Studios)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14h30.
Enquanto dizia estar feliz com sua aposentadoria do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Chris Evans participava de reuniões secretas com o estúdio para discutir o retorno de Steve Rogers. As conversas começaram antes mesmo da estreia de "Vingadores: Ultimato", em 2019.
Os bastidores da volta do ator em "Vingadores: Doutor Destino" foram revelados em uma reportagem da Entertainment Weekly, nesta quarta-feira, 25.
Em janeiro de 2025, Evans chegou a desmentir publicamente as notícias sobre sua participação no novo longa dos Vingadores.
Durante as filmagens de "Vingadores: Ultimato", Evans participou de um jantar com Kevin Feige e Louis D'Esposito, executivos da Marvel Studios, para discutir o futuro de seu personagem. A proposta era que Steve Rogers continuasse nos cinemas sob uma nova identidade: Nômade (Nomad).
Nos quadrinhos, o personagem assume esse nome após abandonar o título de Capitão América. A mudança permitiria explorar outras aventuras de Steve Rogers sem comprometer a passagem do escudo para Sam Wilson, vivido por Anthony Mackie.
Evans contou que gostou da proposta, mas estava satisfeito com o desfecho da trajetória do personagem e decidiu recusar o projeto naquele momento.
"Eles me enviaram uma proposta, e era uma ótima proposta. Realmente era. Mas, por algum motivo na época, eu estava muito feliz com a forma como as coisas terminaram. Não parecia ser o que eu estava procurando fazer naquele momento", revelou à EW.
Segundo Anthony Russo, um dos diretores de "Vingadores: Doutor Destino", Evans procurou preservar as surpresas reservadas ao público nas salas de cinema.
"Ele está muito empenhado em preservar a experiência para o cinema", disse o diretor de em entrevista à imprensa.
O cineasta destacou o comprometimento do ator com o sigilo das produções. As reuniões com o estúdio continuaram nos anos seguintes à despedida de Steve Rogers, enquanto Evans sustentava publicamente sua aposentadoria da franquia.
Em "Vingadores: Ultimato", Steve Rogers retorna ao passado e decide viver ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell). Já idoso, ele reaparece para entregar o escudo do Capitão América a Sam Wilson.
Os trailers do novo filme, porém, mostram Steve e Peggy jovens e com um filho. As cenas levantam questões sobre as consequências das viagens no tempo e a relação do personagem com a crise do multiverso.
As circunstâncias que levarão Steve Rogers de volta à ação ainda são mantidas em segredo.
"Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. Com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e os heróis de Wakanda diante de uma ameaça ao multiverso.
O longa também marca o retorno de Robert Downey Jr. à franquia, desta vez como Victor von Doom, o Doutor Destino, principal vilão da produção.