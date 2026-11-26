A concessionária Trivia Trens reassume, nesta quinta-feira, 26, a operação integral das linhas 11-Coral e 12-Safira, na Região Metropolitana de São Paulo. A retomada ocorre após quatro meses de afastamento determinado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), em meio a uma sequência de falhas operacionais e a um incêndio que interrompeu a circulação dos trens em julho.

Com a decisão, a empresa volta a administrar integralmente os dois ramais, além da Linha 13-Jade e do serviço Expresso Aeroporto, cuja operação já estava sob sua responsabilidade desde 26 de outubro. A transição encerra o período em que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atuou em conjunto com a concessionária na operação das linhas, por determinação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

O afastamento havia sido determinado em 24 de julho, por meio de uma medida cautelar da reguladora, que estabeleceu o retorno à fase inicial de transição do contrato de concessão. Na prática, a CPTM reassumiu a operação das linhas enquanto a Trivia acompanhava as atividades e retomava os treinamentos de suas equipes.

O que levou ao afastamento da concessionária?

A decisão da Artesp ocorreu após uma série de problemas operacionais registrados durante a transição para a operação privada. Em julho, falhas mecânicas e elétricas provocaram um curto-circuito e interromperam a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Segundo relatório da Comissão Permanente de Segurança (COPESE), elaborado pela Trivia e pela CPTM, o episódio começou após o rompimento de um cabo envolvendo o pantógrafo de um trem, em conjunto com o desgaste de uma manta isolante. A combinação dos problemas teria provocado o curto-circuito que afetou a alimentação elétrica dos ramais.

O documento classificou o episódio como um acidente atípico, imprevisível e complexo. A Artesp, porém, contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para fazer uma investigação complementar e verificar as conclusões do relatório. O contrato prevê investimento de R$ 745 mil e prazo de até 90 dias para a conclusão dos trabalhos, que também devem avaliar a malha ferroviária e identificar possíveis melhorias.

Durante o período de afastamento, a concessionária teve de cumprir um plano de ação estabelecido pela Artesp. Entre as exigências estavam a retomada dos treinamentos operacionais, a revisão de procedimentos e o aprimoramento dos protocolos de resposta a emergências.

A empresa também realizou simulações de transbordo de passageiros entre trens, de atendimento a falhas na rede aérea e de acionamento do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese).

Segundo a agência reguladora, a concessionária concluiu as etapas previstas, revisou e implementou melhorias no Plano de Ação de Emergência e no Plano de Gestão de Riscos. Com isso, foi considerada apta a reassumir a operação integral dos serviços.

Mesmo com a retomada, a Artesp continuará responsável pela fiscalização do contrato, incluindo o acompanhamento dos indicadores de desempenho, das metas de qualidade e das condições de atendimento aos passageiros.

Quais linhas estão sob responsabilidade da Trivia?

A concessionária administra três linhas ferroviárias e um serviço expresso na Região Metropolitana de São Paulo:

Linha 11-Coral: liga a região central da capital à zona leste e a municípios da região metropolitana.

Linha 12-Safira: conecta a região do Brás a Calmon Viana, em Poá.

Linha 13-Jade: liga a estação Engenheiro Goulart ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Expresso Aeroporto: serviço ferroviário que conecta a estação Palmeiras-Barra Funda ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O contrato de concessão prevê investimentos de mais de R$ 14 bilhões nas três linhas, ao longo de 25 anos, segundo a Artesp.