Quem desembarca em outra cidade costuma ajustar o relógio para a hora local logo na chegada. Para saber se ainda dá tempo de ligar para casa ou se o expediente já começou no escritório de outro país, porém, é preciso ter uma segunda referência à mão. A Technos parte dessas situações do dia a dia para apresentar a nova versão do Automático GMT, relógio mecânico que permite acompanhar até três fusos horários ao mesmo tempo.

O modelo chega em acabamento prata, com mostrador preto ou verde, e traz como principal mudança a redução da caixa, que passou de 43 mm para 40 mm de diâmetro.

Três horários no mesmo mostrador

A leitura dos fusos é feita por diferentes elementos do relógio. Os ponteiros principais indicam a hora local, enquanto um quarto ponteiro, em cor de destaque, percorre uma escala de 24 horas para mostrar um segundo fuso. O aro giratório bidirecional permite consultar um terceiro horário. Em uma viagem, a combinação reúne no mesmo pulso a hora do destino, a da cidade de origem e a do lugar onde está a equipe de trabalho.

Os ponteiros e os marcadores de hora recebem aplicação luminescente, que facilita a leitura em ambientes com pouca luz, como em um voo noturno ou ao acordar em um quarto de hotel ainda escuro. O cristal de safira protege o mostrador.

Proporções mais compactas

A caixa de aço inoxidável tem agora 40 mm de diâmetro e 46 mm de lug-to-lug, medida que vai de uma extremidade à outra das alças onde a pulseira se prende. Segundo a marca, a redução dá ao relógio proporções mais compactas sem abrir mão do desenho esportivo, que tem como marca o aro de borda corrugada com aplicação de cerâmica.

A pulseira é de aço inoxidável sólido, com sete elos. A coroa e o fundo de vidro são rosqueados, e a resistência à água chega a 200 metros. O relógio vem em uma embalagem especial, acompanhada de uma placa.

Da Suíça ao Brasil, com passagem pelo Japão

A possibilidade de reunir diferentes cidades em um só mostrador também remete à trajetória da Technos. Fundada na Suíça em 1924, a marca chegou ao Japão na década de 1930 e ao Brasil em 1958, onde se consolidou.

O Japão, que teve papel no desenvolvimento de produtos da Technos ao longo dessa história, é também a origem do movimento que equipa a nova versão. O calibre NH34, automático e com função GMT, fica visível pelo fundo de vidro do relógio e aproveita os movimentos do pulso para dar corda ao mecanismo, sem necessidade de bateria.