Wanda não morreu? O que o final de 'VisionQuest' revela sobre a personagem de Elizabeth Olsen

Atenção: o texto contém spoilers do último episódio de "VisionQuest".

A espera pelo retorno de Wanda Maximoffganhou uma resposta no final de "VisionQuest", na última terça-feira, 10. Elizabeth Olsen volta a interpretar a Feiticeira Escarlate em uma cena pós-créditosque mostra a personagem abrindo os olhos diante do Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr. O encontro coloca seus poderes no centro de uma nova ameaça no Universo Cinematográfico da Marvel.

Disponível no Disney+, o encerramento da série retoma o momento em que Wanda foi dada como morta e acrescenta uma continuação à sequência. A aparição também prepara uma ligação com "Vingadores: Doutor Destino".

Como a Feiticeira Escarlate volta em 'VisionQuest'?

A revelação acontece na segunda cena extra do episódio. A sequência retorna aos escombros do Monte Wundagore, onde Wanda havia desaparecido ao final de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", lançado em 2022.

Doutor Destino remove as pedras que cobrem a personagem e ordena que ela desperte. Em seguida, declara que os poderes dela serão seus. Wanda abre os olhos, confirmando seu retorno à história.

O momento deixa uma questão para os próximos capítulos da Marvel: em quais condições a Feiticeira Escarlate estará após a intervenção do vilão?

#VisionQuest Post Credit Scene set up 'AVENGERS DOOMSDAY'👀 Dr Doom collecting Scarlet Witch to his team, which consists of: -Hulk/Bruce Banner

-Doctor Strange/Boris

-the witches : Clea, Wanda... https://t.co/wKljviAVST — Hulk News (@BuiltFromSmash) November 11, 2026

O que havia acontecido com Wanda?

Em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", Wanda tenta tomar os poderes de America Chavez para alcançar uma realidade na qual possa viver com os filhos, Billy e Tommy. Sob a influência do Darkhold, ela persegue a jovem e enfrenta os heróis que tentam protegê-la.

Ao reconhecer as consequências de seus atos, a Feiticeira Escarlate destrói o templo de Wundagore e derruba a estrutura sobre si. A sequência encerrou sua participação no filme com um aparente sacrifício. "VisionQuest" revisita esse ponto para mostrar o que acontece depois do desabamento.

Wanda reencontra Visão e os filhos?

Não. O episódio aproxima Visão, interpretado por Paul Bettany, de Billy, vivido por Joe Locke, e Tommy, personagem de Ruaridh Mollica. Wanda aparece na sequência posterior, separada dos três.

Antes dos créditos, porém, a possibilidade de revê-la surge em uma conversa entre Tommy e Visão. O jovem pergunta se a sobrevivência dele e do irmão pode significar que a mãe também tenha uma chance de voltar.

Visão admite essa possibilidade. A conversa ganha outro peso com a revelação seguinte: enquanto a família considera um reencontro, Wanda desperta diante de Doutor Destino, que quer se apropriar de sua magia.

Qual é a ligação com 'Vingadores: Doutor Destino'?

A presença de Victor von Doom encaminha o retorno da Feiticeira Escarlate para o próximo filme dos Vingadores. Sua fala apresenta um objetivo: obter os poderes de Wanda.

A situação remete ao arco dos quadrinhos "A Cruzada das Crianças", em que Billy e Tommy procuram a mãe e encontram uma conexão entre ela e Doutor Destino.

‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘AVENGERS: SECRET WARS’ will adapt the ‘Avengers: The Children’s Crusade’ storyline. This is according to the post-credit scene of ‘VisionQuest’ https://t.co/RAZe5jFOr1 — Marvel Updates (@marvel_updat3s) November 11, 2026

O que o final de 'VisionQuest' revela sobre o próximo filme da Marvel?

Por enquanto, "VisionQuest" entrega a resposta sobre o retorno de Elizabeth Olsen e estabelece o próximo conflito da personagem. Wanda está de volta, e o interesse de Destino em sua magia transforma o despertar em uma ameaça para seu futuro.

"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com Robert Downey Jr. no papel do vilão que dá nome ao filme. A produção reunirá os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e outros personagens em um conflito envolvendo diferentes realidades.

O longa também prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para dezembro de 2027. A sequência fechará o arco da Saga do Multiverso, concluindo a história desenvolvida ao longo das últimas fases do Universo Cinematográfico da Marvel.