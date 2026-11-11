Wanda não morreu? O que o final de 'VisionQuest' revela sobre a personagem de Elizabeth Olsen

'VisionQuest': cena pós-créditos traz a Feiticeira Escarlate de volta e abre caminho para sua participação em 'Doutor Destino' (Divulgação / Marvel Studios)
Freelancer
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h24.
A série "VisionQuest" traz uma reviravolta surpreendente no destino de Wanda Maximoff. Em uma cena pós-créditos, a personagem interpretada por Elizabeth Olsen volta à vida diante do Doutor Destino, indicando seu retorno ao Universo Cinematográfico da Marvel. O momento prepara o terreno para "Vingadores: Doutor Destino", onde os poderes de Wanda se tornarão alvo do vilão.
Atenção: o texto contém spoilers do último episódio de "VisionQuest".
A espera pelo retorno de Wanda Maximoffganhou uma resposta no final de "VisionQuest", na última terça-feira, 10. Elizabeth Olsen volta a interpretar a Feiticeira Escarlate em uma cena pós-créditosque mostra a personagem abrindo os olhos diante do Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr. O encontro coloca seus poderes no centro de uma nova ameaça no Universo Cinematográfico da Marvel.
Disponível no Disney+, o encerramento da série retoma o momento em que Wanda foi dada como morta e acrescenta uma continuação à sequência. A aparição também prepara uma ligação com "Vingadores: Doutor Destino".
A revelação acontece na segunda cena extra do episódio. A sequência retorna aos escombros do Monte Wundagore, onde Wanda havia desaparecido ao final de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", lançado em 2022.
Doutor Destino remove as pedras que cobrem a personagem e ordena que ela desperte. Em seguida, declara que os poderes dela serão seus. Wanda abre os olhos, confirmando seu retorno à história.
O momento deixa uma questão para os próximos capítulos da Marvel: em quais condições a Feiticeira Escarlate estará após a intervenção do vilão?
#VisionQuest Post Credit Scene set up 'AVENGERS DOOMSDAY'👀
Dr Doom collecting Scarlet Witch to his team, which consists of:
-Hulk/Bruce Banner
-Doctor Strange/Boris
-the witches : Clea, Wanda... https://t.co/wKljviAVST
— Hulk News (@BuiltFromSmash) November 11, 2026
Em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", Wanda tenta tomar os poderes de America Chavez para alcançar uma realidade na qual possa viver com os filhos, Billy e Tommy. Sob a influência do Darkhold, ela persegue a jovem e enfrenta os heróis que tentam protegê-la.
Ao reconhecer as consequências de seus atos, a Feiticeira Escarlate destrói o templo de Wundagore e derruba a estrutura sobre si. A sequência encerrou sua participação no filme com um aparente sacrifício. "VisionQuest" revisita esse ponto para mostrar o que acontece depois do desabamento.
Não. O episódio aproxima Visão, interpretado por Paul Bettany, de Billy, vivido por Joe Locke, e Tommy, personagem de Ruaridh Mollica. Wanda aparece na sequência posterior, separada dos três.
Antes dos créditos, porém, a possibilidade de revê-la surge em uma conversa entre Tommy e Visão. O jovem pergunta se a sobrevivência dele e do irmão pode significar que a mãe também tenha uma chance de voltar.
Visão admite essa possibilidade. A conversa ganha outro peso com a revelação seguinte: enquanto a família considera um reencontro, Wanda desperta diante de Doutor Destino, que quer se apropriar de sua magia.
A presença de Victor von Doom encaminha o retorno da Feiticeira Escarlate para o próximo filme dos Vingadores. Sua fala apresenta um objetivo: obter os poderes de Wanda.
A situação remete ao arco dos quadrinhos "A Cruzada das Crianças", em que Billy e Tommy procuram a mãe e encontram uma conexão entre ela e Doutor Destino.
‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘AVENGERS: SECRET WARS’ will adapt the ‘Avengers: The Children’s Crusade’ storyline.
This is according to the post-credit scene of ‘VisionQuest’ https://t.co/RAZe5jFOr1
— Marvel Updates (@marvel_updat3s) November 11, 2026
Por enquanto, "VisionQuest" entrega a resposta sobre o retorno de Elizabeth Olsen e estabelece o próximo conflito da personagem. Wanda está de volta, e o interesse de Destino em sua magia transforma o despertar em uma ameaça para seu futuro.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com Robert Downey Jr. no papel do vilão que dá nome ao filme. A produção reunirá os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men e outros personagens em um conflito envolvendo diferentes realidades.
O longa também prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para dezembro de 2027. A sequência fechará o arco da Saga do Multiverso, concluindo a história desenvolvida ao longo das últimas fases do Universo Cinematográfico da Marvel.
Glossário
Quem é Wanda Maximoff?
Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate, é uma personagem dos Vingadores com poderes de magia e telecinese, interpretada por Elizabeth Olsen no Universo Cinematográfico da Marvel.
O que significa cena pós-créditos?
Uma cena pós-créditos é uma sequência adicional após o fim oficial de um filme ou episódio, geralmente usada para revelar pistas, avanços da história ou anúncios de futuras produções.