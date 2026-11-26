O GTA 6 demorou treze anos para chegar aos videogames. Entre o lançamento do antecessor, em 2013, e a estreia na semana passada, a indústria ganhou ferramentas capazes de escrever código, produzir imagens e gerar ambientes interativos a partir de comandos de texto.

A Rockstar, porém, manteve a criação de seu novo mundo virtual nas mãos das equipes, sem IA generativa, segundo a Take-Two, dona do estúdio. Mas Ben Feder, ex-CEO da Take-Two, disse ao TechCrunch que o GTA pode ser justamente o último grande jogo produzido dessa maneira.

A opção por um jogo feito à mão já vinha sendo defendida pela empresa. Em fevereiro, durante a apresentação de resultados, o atual CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, afirmou que a IA generativa não participava do desenvolvimento de GTA 6. Segundo o executivo, os cenários foram construídos pelas equipes “edifício a edifício, rua por rua, bairro por bairro”.

A declaração se refere às ferramentas que geram conteúdo, como imagens, textos e outros materiais. A Take-Two já utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial em diferentes áreas, como Zelnick explicou ao reafirmar o lançamento.

Os próprios créditos ajudam a entender a variedade de especialidades envolvidas. Entre os brasileiros que trabalharam no jogo estão profissionais de arte técnica, programação gráfica, animação, testes de localização e pesquisa em aprendizado de máquina. Essa última área também aparece no desenvolvimento de ferramentas e sistemas de animação.

O uso amplo da expressão “sem IA” apagaria essas diferenças. A discussão sobre GTA 6 está concentrada na geração automática de conteúdo e no espaço ocupado por ela no processo criativo.

A IA já entrou nos estúdios, mas enfrenta resistência

A pesquisa State of the Game Industry, divulgada pela organização da GDC em novembro, mostra que 40% dos profissionais entrevistados utilizam IA generativa no trabalho. Entre os usuários da tecnologia, 57% disseram recorrer a ela diariamente.

A adoção convive com uma avaliação predominantemente negativa. No mesmo levantamento, 55% dos participantes afirmaram que a IA generativa prejudica a indústria, enquanto 35% classificaram seu impacto como misto e 8% o consideraram positivo.

Os entrevistados identificaram utilidade em tarefas repetitivas, pesquisa, desenvolvimento inicial de ideias e protótipos. As preocupações incluem direitos autorais, empregos, impacto ambiental e perda de habilidades. A resistência permanece especialmente forte quando a tecnologia produz conteúdo criativo ou recursos que chegam diretamente ao jogador.

Esses percentuais descrevem os profissionais que responderam à pesquisa. Eles não medem a participação da IA no conteúdo de todos os jogos lançados nem demonstram que seu uso tornou os projetos mais rápidos ou baratos.

O Google já permite criar mundos por comandos de texto

Uma amostra dessa transformação está no Project Genie, do Google. A ferramenta permite gerar e explorar ambientes interativos, aproximando a criação de um espaço virtual de uma conversa com um sistema de IA.

Na atualização anunciada em 18 de novembro, o Google passou a oferecer acesso ao Genie 4 para assinantes elegíveis do Google AI Ultra. Segundo a empresa, o usuário pode modificar o ambiente enquanto o explora, mudando o clima, acrescentando personagens ou redirecionando a ação. A versão também gera áudio que acompanha a cena.

O próprio Google reconhece desafios de latência da câmera, interações físicas complexas, precisão do áudio e permanência dos elementos ao longo do tempo. São limitações relevantes para experiências nas quais as ações do jogador precisam produzir consequências consistentes.

O trabalho que continua depois de gerar uma imagem

Para Ming Chow, professor de ciência da computação da Universidade Tufts que já lecionou design de games, a complexidade de GTA está na combinação entre liberdade de exploração e uma história estruturada.

Em entrevista ao site da universidade, ele destacou que o jogo precisa executar bem as duas propostas.

Chow também reconhece que ferramentas de IA ampliaram o acesso à programação. Ele relatou ter criado uma versão do jogo da cobrinha com Claude Code em 15 minutos.

Ao falar sobre formação de novos desenvolvedores, porém, defendeu começar pelas regras e pela experiência de jogar, antes de escolher a tecnologia.

“Antes mesmo de fazer um jogo eletronicamente, você constrói um jogo no papel”, afirmou, em tradução livre. Para o professor, acertar a jogabilidade continua sendo a parte mais importante.