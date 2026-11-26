Cena do GTA 6 divulgada no trailer da Sony (Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14h09.
A Take-Two, dona da Rockstar, afirma que GTA 6 foi desenvolvido sem IA generativa, com cenários construídos manualmente pelas equipes. Ben Feder, ex-CEO da empresa, avalia que o jogo pode ser o último grande lançamento feito dessa forma. A matéria contextualiza a declaração com a pesquisa State of the Game Industry, da GDC, que mostra 40% dos profissionais usando IA generativa, e com o Project Genie, ferramenta do Google que cria mundos interativos a partir de texto.
O GTA 6 demorou treze anos para chegar aos videogames. Entre o lançamento do antecessor, em 2013, e a estreia na semana passada, a indústria ganhou ferramentas capazes de escrever código, produzir imagens e gerar ambientes interativos a partir de comandos de texto.
A Rockstar, porém, manteve a criação de seu novo mundo virtual nas mãos das equipes, sem IA generativa, segundo a Take-Two, dona do estúdio. Mas Ben Feder, ex-CEO da Take-Two, disse ao TechCrunch que o GTA pode ser justamente o último grande jogo produzido dessa maneira.
A opção por um jogo feito à mão já vinha sendo defendida pela empresa. Em fevereiro, durante a apresentação de resultados, o atual CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, afirmou que a IA generativa não participava do desenvolvimento de GTA 6. Segundo o executivo, os cenários foram construídos pelas equipes “edifício a edifício, rua por rua, bairro por bairro”.
A declaração se refere às ferramentas que geram conteúdo, como imagens, textos e outros materiais. A Take-Two já utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial em diferentes áreas, como Zelnick explicou ao reafirmar o lançamento.
Os próprios créditos ajudam a entender a variedade de especialidades envolvidas. Entre os brasileiros que trabalharam no jogo estão profissionais de arte técnica, programação gráfica, animação, testes de localização e pesquisa em aprendizado de máquina. Essa última área também aparece no desenvolvimento de ferramentas e sistemas de animação.
O uso amplo da expressão “sem IA” apagaria essas diferenças. A discussão sobre GTA 6 está concentrada na geração automática de conteúdo e no espaço ocupado por ela no processo criativo.
A pesquisa State of the Game Industry, divulgada pela organização da GDC em novembro, mostra que 40% dos profissionais entrevistados utilizam IA generativa no trabalho. Entre os usuários da tecnologia, 57% disseram recorrer a ela diariamente.
A adoção convive com uma avaliação predominantemente negativa. No mesmo levantamento, 55% dos participantes afirmaram que a IA generativa prejudica a indústria, enquanto 35% classificaram seu impacto como misto e 8% o consideraram positivo.
Os entrevistados identificaram utilidade em tarefas repetitivas, pesquisa, desenvolvimento inicial de ideias e protótipos. As preocupações incluem direitos autorais, empregos, impacto ambiental e perda de habilidades. A resistência permanece especialmente forte quando a tecnologia produz conteúdo criativo ou recursos que chegam diretamente ao jogador.
Esses percentuais descrevem os profissionais que responderam à pesquisa. Eles não medem a participação da IA no conteúdo de todos os jogos lançados nem demonstram que seu uso tornou os projetos mais rápidos ou baratos.
Uma amostra dessa transformação está no Project Genie, do Google. A ferramenta permite gerar e explorar ambientes interativos, aproximando a criação de um espaço virtual de uma conversa com um sistema de IA.
Na atualização anunciada em 18 de novembro, o Google passou a oferecer acesso ao Genie 4 para assinantes elegíveis do Google AI Ultra. Segundo a empresa, o usuário pode modificar o ambiente enquanto o explora, mudando o clima, acrescentando personagens ou redirecionando a ação. A versão também gera áudio que acompanha a cena.
O próprio Google reconhece desafios de latência da câmera, interações físicas complexas, precisão do áudio e permanência dos elementos ao longo do tempo. São limitações relevantes para experiências nas quais as ações do jogador precisam produzir consequências consistentes.
Para Ming Chow, professor de ciência da computação da Universidade Tufts que já lecionou design de games, a complexidade de GTA está na combinação entre liberdade de exploração e uma história estruturada.
Em entrevista ao site da universidade, ele destacou que o jogo precisa executar bem as duas propostas.
Chow também reconhece que ferramentas de IA ampliaram o acesso à programação. Ele relatou ter criado uma versão do jogo da cobrinha com Claude Code em 15 minutos.
Ao falar sobre formação de novos desenvolvedores, porém, defendeu começar pelas regras e pela experiência de jogar, antes de escolher a tecnologia.
“Antes mesmo de fazer um jogo eletronicamente, você constrói um jogo no papel”, afirmou, em tradução livre. Para o professor, acertar a jogabilidade continua sendo a parte mais importante.
A Take-Two afirmou que a Rockstar não utilizou IA generativa no desenvolvimento do jogo. Outras formas de inteligência artificial e aprendizado de máquina fazem parte das atividades da companhia, e os créditos incluem pesquisa nessa área.
Sim. Na pesquisa da GDC divulgada em novembro de 2026, 40% dos profissionais entrevistados disseram utilizar essas ferramentas no trabalho. Os usos relatados incluem pesquisa, prototipagem e tarefas repetitivas.
Sim. A ferramenta do Google permite criar e explorar mundos gerados por IA. A empresa ainda aponta desafios técnicos, incluindo consistência das cenas, interações físicas e latência.
Glossário
IA generativa
Tipo de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo, como textos, imagens, códigos e áudios, a partir de comandos em linguagem natural.
Aprendizado de máquina
Área da inteligência artificial em que sistemas aprendem padrões a partir de dados para executar tarefas sem serem programados passo a passo para cada uma delas.
Project Genie
Ferramenta do Google que gera ambientes virtuais interativos a partir de comandos de texto, permitindo ao usuário explorar e modificar esses mundos em tempo real.