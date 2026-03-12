CEO da Hasbro reage à polêmica de J.K. Rowling sobre pessoas trans

O CEO da Hasbro, Chris Cocks, afirmou que a empresa apoia a diversidade e a inclusão ao comentar as críticas envolvendo a autora J.K. Rowling e a franquia "Harry Potter". A declaração foi feita durante participação no podcast Decoder. Ele foi questionado sobre as controvérsias envolvendo as posições da escritora sobre questões de gênero.

A Hasbro anunciou recentemente um acordo com a Warner Bros. Discovery para produzir uma nova linha de brinquedos e jogos inspirados no universo de "Harry Potter". A parceria acompanha o lançamento de uma nova série da franquia, atualmente em produção pela HBO.

CEO fala em separar obra e autora

Durante a entrevista, o apresentador Nilay Patel mencionou que as declarações públicas de Rowling sobre pessoas trans têm gerado críticas e afastado parte dos fãs mais jovens da franquia.

Ao responder, Cocks afirmou que prefere separar a obra de seu criador. Segundo ele, o foco da empresa está em atender os fãs da série e ampliar o alcance da franquia.

O executivo disse que a Hasbro mantém um compromisso com diversidade e inclusão dentro da empresa e destacou que "Harry Potter" continua sendo uma das franquias mais populares do entretenimento.

Nova linha de produtos de 'Harry Potter'

O acordo entre a Hasbro e a Warner Bros. Discovery foi anunciado em fevereiro e prevê uma parceria global de licenciamento para o desenvolvimento de novos produtos baseados na franquia.

Entre os itens previstos estão:

bonecos e figuras de ação

brinquedos de RPG

jogos de tabuleiro

pelúcias interativas

itens colecionáveis

Os primeiros produtos devem ser revelados ainda em 2026.

Quando estreia a nova série de 'Harry Potter'?

A nova adaptação televisiva de "Harry Potter", produzida pela HBO, está prevista para estrear em 2027. A série pretende recontar a história dos livros escritos por J. K. Rowling e marca uma nova fase da franquia.