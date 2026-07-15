Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x França: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Seleção de Bernardinho estreia na terceira e última semana da fase classificatória diante da atual campeã olímpica, em Chicago

Seleção brasileira de vôlei: equipe masculina enfrenta a França nesta quarta-feira, 15 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira de vôlei: equipe masculina enfrenta a França nesta quarta-feira, 15 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 05h01.

Tudo sobreVôlei
Saiba mais

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira, 15, a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.

O primeiro compromisso será contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos, em um confronto importante na disputa por uma vaga na fase final do torneio.

O Brasil chega à rodada ocupando a nona colocação, com cinco vitórias e três derrotas, e precisa somar pontos para voltar à zona de classificação.

Que horas é Brasil x França pela VNL masculina?

A partida entre Brasil e França será disputada nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília).

O duelo acontece em Chicago, nos Estados Unidos, abrindo a sequência de quatro partidas da seleção brasileira na última semana da fase classificatória.

Onde assistir ao jogo de vôlei Brasil x França ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv e na VBTV.

Como chegam Brasil e França

O Brasil encerrou a segunda semana da VNL com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, resultado que deu fôlego à equipe na tabela. Apesar disso, a seleção caiu para a nona posição após uma campanha de cinco vitórias e três derrotas.

Na primeira etapa, disputada em casa, a equipe venceu todos os compromissos. Já na segunda semana, realizada na Eslovênia, foi derrotada por Ucrânia, Itália e Eslovênia antes de superar o Canadá.

A França também busca recuperação. Atual campeã olímpica, a seleção soma quatro vitórias e quatro derrotas e ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de classificação.

ClassificaçãoSeleçãoVitóriasPontosRelação de setsSaldo de pontos
1Japão8202.1811.085
2Estados Unidos6192.2001.109
3Polônia6171.5711.075
4Eslovênia6141.3331.021
5Ucrânia5161.5001.061
6Itália5161.3571.046
7Turquia5141.3841.007
8Bulgária5141.2001.043
9Brasil5131.1331.042
10Alemanha4120.9410.972
11Sérvia4120.9330.931
12França4100.8880.993
13Bélgica390.7360.945
14Irã290.6840.955
15Argentina270.6500.952
16Canadá180.6810.979
17China140.4280.909
18Cuba020.2500.878
Acompanhe tudo sobre:Vôlei

Mais de Esporte

Brasil x França na VNL 2026: veja os 14 jogadores relacionados por Bernardinho

'Não fizemos tudo o que podíamos', diz Mbappé após derrota da França para Espanha

VNL 2026: capitã da seleção brasileira, Gabi está fora das finais do vôlei feminino

Técnico da Espanha chega à final sem perder um jogo de Euro e Copa do Mundo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Saber usar IA virou o novo passaporte para salários mais altos —  entenda o porquê

Mercado Imobiliário

Nada de Dubai: construtora aposta em arquitetura autoral no metro quadrado mais caro do Brasil

Minhas Finanças

PIS/Pasep 2026: nascidos em setembro e outubro já podem sacar o abono

Esporte

Brasil x França na VNL 2026: veja os 14 jogadores relacionados por Bernardinho