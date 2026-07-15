Brasil x França: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Seleção brasileira de vôlei: equipe masculina enfrenta a França nesta quarta-feira, 15 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 15 de julho de 2026 às 05h01.
A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira, 15, a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
O primeiro compromisso será contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos, em um confronto importante na disputa por uma vaga na fase final do torneio.
O Brasil chega à rodada ocupando a nona colocação, com cinco vitórias e três derrotas, e precisa somar pontos para voltar à zona de classificação.
A partida entre Brasil e França será disputada nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília).
O duelo acontece em Chicago, nos Estados Unidos, abrindo a sequência de quatro partidas da seleção brasileira na última semana da fase classificatória.
O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv e na VBTV.
O Brasil encerrou a segunda semana da VNL com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, resultado que deu fôlego à equipe na tabela. Apesar disso, a seleção caiu para a nona posição após uma campanha de cinco vitórias e três derrotas.
Na primeira etapa, disputada em casa, a equipe venceu todos os compromissos. Já na segunda semana, realizada na Eslovênia, foi derrotada por Ucrânia, Itália e Eslovênia antes de superar o Canadá.
A França também busca recuperação. Atual campeã olímpica, a seleção soma quatro vitórias e quatro derrotas e ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de classificação.
|Classificação
|Seleção
|Vitórias
|Pontos
|Relação de sets
|Saldo de pontos
|1
|Japão
|8
|20
|2.181
|1.085
|2
|Estados Unidos
|6
|19
|2.200
|1.109
|3
|Polônia
|6
|17
|1.571
|1.075
|4
|Eslovênia
|6
|14
|1.333
|1.021
|5
|Ucrânia
|5
|16
|1.500
|1.061
|6
|Itália
|5
|16
|1.357
|1.046
|7
|Turquia
|5
|14
|1.384
|1.007
|8
|Bulgária
|5
|14
|1.200
|1.043
|9
|Brasil
|5
|13
|1.133
|1.042
|10
|Alemanha
|4
|12
|0.941
|0.972
|11
|Sérvia
|4
|12
|0.933
|0.931
|12
|França
|4
|10
|0.888
|0.993
|13
|Bélgica
|3
|9
|0.736
|0.945
|14
|Irã
|2
|9
|0.684
|0.955
|15
|Argentina
|2
|7
|0.650
|0.952
|16
|Canadá
|1
|8
|0.681
|0.979
|17
|China
|1
|4
|0.428
|0.909
|18
|Cuba
|0
|2
|0.250
|0.878