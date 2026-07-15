Brasil x França: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira, 15, a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.

O primeiro compromisso será contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos, em um confronto importante na disputa por uma vaga na fase final do torneio.

O Brasil chega à rodada ocupando a nona colocação, com cinco vitórias e três derrotas, e precisa somar pontos para voltar à zona de classificação.

Que horas é Brasil x França pela VNL masculina?

A partida entre Brasil e França será disputada nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília).

O duelo acontece em Chicago, nos Estados Unidos, abrindo a sequência de quatro partidas da seleção brasileira na última semana da fase classificatória.

Onde assistir ao jogo de vôlei Brasil x França ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv e na VBTV.

Como chegam Brasil e França

O Brasil encerrou a segunda semana da VNL com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, resultado que deu fôlego à equipe na tabela. Apesar disso, a seleção caiu para a nona posição após uma campanha de cinco vitórias e três derrotas.

Na primeira etapa, disputada em casa, a equipe venceu todos os compromissos. Já na segunda semana, realizada na Eslovênia, foi derrotada por Ucrânia, Itália e Eslovênia antes de superar o Canadá.

A França também busca recuperação. Atual campeã olímpica, a seleção soma quatro vitórias e quatro derrotas e ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de classificação.