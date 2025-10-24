Gigante dos brinquedos, Hasbro sente tarifas e prevê alta nos preços

A Hasbro está entre as fabricantes americanas de brinquedos afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos vindos da Ásia. O CEO Chris Cocks afirmou que a empresa tem ajustado de forma seletiva os preços de algumas linhas, priorizando produtos a colecionadores — itens que costumam ter maior valor agregado e demanda estável.

Segundo o Yahoo Finance, mesmo com o aumento dos custos logísticos e tributários, a companhia pretende manter cerca de metade de seu portfólio com preços abaixo de US$ 20. O executivo destacou que o foco tem sido ampliar a eficiência da cadeia de suprimentos e garantir que parte das economias geradas seja repassada ao consumidor. A estratégia faz parte de um plano de redução de custos de US$ 1 bilhão, que deve ser concluído até 2027.

Receita cresce e ações avançam

Os resultados do terceiro trimestre mostraram receita de US$ 1,39 bilhão, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as projeções de US$ 1,35 bilhão. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,68, leve queda anual de 3%, mas ainda acima das expectativas de analistas.

Após a divulgação dos números, as ações da Hasbro subiram 3% e acumulam valorização de 36% em 2025. A empresa também revisou para cima suas projeções de crescimento anual, agora estimando avanço nas vendas.

Entre os principais impulsionadores dos bons resultados estão novos lançamentos e parcerias com grandes franquias de entretenimento, como Toy Story 5, Homem-Aranha e o novo Vingadores, que devem sustentar o ritmo de crescimento até 2026.

Estratégia dividida entre luxo e acessibilidade

Cocks observou que o desempenho da empresa reflete uma divisão clara entre os públicos consumidores. Famílias de maior renda, impulsionadas pelo mercado financeiro e pela recuperação das criptomoedas, continuam gastando em itens premium e colecionáveis. Já os consumidores de classe média e baixa estão mais sensíveis a promoções e reajustes.

Para equilibrar essa diferença, a Hasbro vem combinando linhas acessíveis com produtos de maior valor agregado, buscando atender a ambos os segmentos sem comprometer a margem.

A Hasbro também tem ampliado sua presença no mercado de jogos digitais, apontado por Cocks como o segmento de maior crescimento e rentabilidade dentro do grupo, como uma estratégia de mitigar o efeito das tarifas e sustentar o crescimento em um cenário de custos elevados e demanda desigual.

Entre as novidades está a parceria com a Mattel e a Netflix no projeto KPop Demon Hunters, que começará com o lançamento de uma versão temática do Monopoly ainda em 2025. Novos produtos ligados à franquia — como pelúcias, cartões colecionáveis e brinquedos eletrônicos — estão previstos para chegar ao mercado entre 2026 e 2028.