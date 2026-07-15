PIS/Pasep 2026: nascidos em setembro e outubro já podem sacar o abono

Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar, a partir desta terça-feira, 15, o abono salarial PIS/Pasep 2026. O pagamento faz parte do calendário do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que segue até agosto.
O valor do benefício varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024, ano-base utilizado para o cálculo. Apenas quem trabalhou durante os 12 meses recebe o valor integral.
Neste ciclo, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, com um desembolso total de R$ 33,5 bilhões.
Calendário completo de pagamentos
- Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro
- Nascidos em fevereiro: 16 de março
- Nascidos em março e abril: 15 de abril
- Nascidos em maio e junho: 15 de maio
- Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
- Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
- Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto
Os valores de todos os lotes ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.
Quem tem direito
Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos desde o primeiro vínculo empregatício;
- Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado em 2024;
- Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base;
- Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial.
Como consultar seu benefício
- App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;
- Portal Gov.br: consulta online via login único;
- Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Onde o dinheiro cai
- PIS (setor privado): pago pela Caixa Econômica Federal, em conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem;
- Pasep (setor público): pago pelo Banco do Brasil diretamente na conta do servidor, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos.