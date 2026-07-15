PIS/Pasep 2026: nascidos em setembro e outubro já podem sacar o abono

Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar, a partir desta terça-feira, 15, o abono salarial PIS/Pasep 2026. O pagamento faz parte do calendário do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que segue até agosto.

O valor do benefício varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024, ano-base utilizado para o cálculo. Apenas quem trabalhou durante os 12 meses recebe o valor integral.

Neste ciclo, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, com um desembolso total de R$ 33,5 bilhões.

Calendário completo de pagamentos

Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 16 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 15 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto

Os valores de todos os lotes ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos desde o primeiro vínculo empregatício;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado em 2024;

no período trabalhado em 2024; Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base;

— consecutivos ou não — no ano-base; Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no e Social.

Como consultar seu benefício

App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;

acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos; Portal Gov.br: consulta online via login único;

consulta online via login único; Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.

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