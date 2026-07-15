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PIS/Pasep 2026: nascidos em setembro e outubro já podem sacar o abono

Pagamento de até R$ 1.621 segue o calendário do Ministério do Trabalho; benefício pode ser consultado pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

PIS/Pasep: nascidos em setembro e outubro recebem nesta quarta-feira, 15 (Leandro Fonseca/Exame)

PIS/Pasep: nascidos em setembro e outubro recebem nesta quarta-feira, 15 (Leandro Fonseca/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 15 de julho de 2026 às 05h00.

Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar, a partir desta terça-feira, 15, o abono salarial PIS/Pasep 2026. O pagamento faz parte do calendário do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que segue até agosto.

O valor do benefício varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024, ano-base utilizado para o cálculo. Apenas quem trabalhou durante os 12 meses recebe o valor integral.

Neste ciclo, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício, com um desembolso total de R$ 33,5 bilhões.

Calendário completo de pagamentos

  • Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro
  • Nascidos em fevereiro: 16 de março
  • Nascidos em março e abril: 15 de abril
  • Nascidos em maio e junho: 15 de maio
  • Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
  • Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
  • Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto

Os valores de todos os lotes ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios abaixo:

  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos desde o primeiro vínculo empregatício;
  • Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período trabalhado em 2024;
  • Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias — consecutivos ou não — no ano-base;
  • Ter os dados de 2024 informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como consultar seu benefício

  • App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;
  • Portal Gov.br: consulta online via login único;
  • Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Onde o dinheiro cai

  • PIS (setor privado): pago pela Caixa Econômica Federal, em conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem;
  • Pasep (setor público): pago pelo Banco do Brasil diretamente na conta do servidor, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos.
Acompanhe tudo sobre:PIS/Pasep

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