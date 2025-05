Autora de Harry Potter, J.K. Rowling volta a ser bilionária após uma década

J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, reconquistou seu lugar entre os bilionários, com uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão, segundo a americana Forbes.

Apesar das controvérsias em torno das declarações sobre direitos trans, a receita da autora com livros, filmes, peças e parques temáticos segue em forte crescimento, impulsionando um império que já dura quase três décadas.

A trajetória de Rowling é marcada por uma transformação radical: de mãe solteira vivendo de auxílio social no Reino Unido, ela se tornou uma das autoras mais bem-sucedidas da história.

O universo Potter, lançado em 1997, evoluiu para um ecossistema multibilionário que abrange mais de 600 milhões de livros vendidos, adaptações cinematográficas que faturaram US$ 7,7 bilhões e produtos licenciados em parques da Universal ao redor do mundo.

O controle rígido sobre os direitos da obra permitiu que Rowling mantivesse a palavra final em todos os projetos, incluindo os spin-offs da franquia, como a série "Fantastic Beasts". A peça de teatro "Harry Potter and the Cursed Child" e o sucesso dos jogos, como o recordista "Hogwarts Legacy", são exemplos de receitas que sustentam o crescimento constante da marca.

Agora, o cenário se amplia com uma nova série em produção pela HBO Max, que deve estrear em 2026 e promete renovar o interesse pela franquia durante pelo menos uma década, gerando cerca de US$ 20 milhões por ano para Rowling.

Diversificação é o caminho

Nos últimos 20 anos, a autora doou mais de US$ 200 milhões a organizações voltadas as crianças em situação vulnerável, vítimas de violência e pesquisa médica, impactando temporariamente seu patrimônio, que chegou a sair da lista de bilionários em 2012 devido às doações e à alta tributação no Reino Unido.

Sua ligação com os parques temáticos é um dos pilares financeiros: as atrações do Wizarding World nos parques da Universal elevaram o público e as receitas em até 40% desde 2010, segundo especialistas do setor. Os parques são a segunda maior fonte de renda da autora, com faturamento anual superior a US$ 1 bilhão.

No campo editorial, Rowling mantém o controle absoluto das vendas, especialmente no digital, após fundar a Pottermore Publishing em 2012, que aumentou significativamente sua receita durante a pandemia. A série Potter permanece um fenômeno editorial, com presença constante em listas de best-sellers globais.

A franquia Harry Potter tem um valor estimado de US$ 25 bilhões, uma das mais valiosas do entretenimento global. Além do universo Potter, Rowling também mantém sucesso com os livros policiais assinados sob o pseudônimo Robert Galbraith.