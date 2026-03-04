Série 'Harry Potter': ator da Marvel é cotado para viver Voldemort

O ator Paul Bettany, conhecido por interpretar o Visão no Universo Cinematográfico Marvel, estaria entre os nomes considerados para viver o vilão Voldemort na nova série de "Harry Potter", produzida pela HBO.

A informação foi divulgada pelo insider Daniel Richtman, que afirmou que Bettany aparece como um dos favoritos da HBO para interpretar o personagem na nova adaptação da história criada por J.K. Rowling.

Anteriormente, rumores também mencionaram o nome de Cillian Murphy como possível candidato para o papel.

Quem é Paul Bettany?

Paul Bettany ficou conhecido por sua participação no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O ator deu voz à inteligência artificial J.A.R.V.I.S. nos primeiros filmes da franquia "Homem de Ferro" e em "Os Vingadores".

Posteriormente, o ator passou a interpretar o personagem Visão, aparecendo em produções como "Capitão América: Guerra Civil", "Vingadores: Guerra Infinita" e na série "WandaVision".

Até o momento, a HBO não confirmou oficialmente o ator para o papel de Voldemort.

O que se sabe sobre a série de 'Harry Potter'

A nova série de "Harry Potter" está sendo produzida pela HBO Max e tem estreia prevista para 2027. A primeira temporada deve contar com oito episódios.

Segundo a produção, a adaptação pretende explorar a história com maior fidelidade aos livros e ampliar o ponto de vista dos personagens.

Entre os nomes já confirmados no elenco estão:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

como Harry Potter Arabella Stanton como Hermione Granger

como Hermione Granger Alastair Stout como Ron Weasley

como Ron Weasley John Lithgow que interpretará Alvo Dumbledore

que interpretará Alvo Dumbledore Johnny Flynn, escalado como Lúcio Malfoy

Fenômeno da franquia 'Harry Potter'

A saga cinematográfica de "Harry Potter" foi lançada entre os anos 2000 e 2011, com oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Os longas se tornaram um fenômeno global de bilheteria e continuam disponíveis no catálogo da HBO Max.

Nos últimos anos, o universo da franquia também se expandiu para outras produções, como os filmes da série "Animais Fantásticos" e o jogo "Hogwarts Legacy", que registrou milhões de unidades vendidas.