Pop

Série 'Harry Potter': ator da Marvel é cotado para viver Voldemort

Nova adaptação de 'Harry Potter' deve estrear em 2027 e terá abordagem diferente da saga original

Ator Paul Bettany no Festival de Cinema de Londres (Tim Whitby/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 4 de março de 2026 às 20h34.

O ator Paul Bettany, conhecido por interpretar o Visão no Universo Cinematográfico Marvel, estaria entre os nomes considerados para viver o vilão Voldemort na nova série de "Harry Potter", produzida pela HBO.

A informação foi divulgada pelo insider Daniel Richtman, que afirmou que Bettany aparece como um dos favoritos da HBO para interpretar o personagem na nova adaptação da história criada por J.K. Rowling.

Anteriormente, rumores também mencionaram o nome de Cillian Murphy como possível candidato para o papel.

Quem é Paul Bettany?

Paul Bettany ficou conhecido por sua participação no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O ator deu voz à inteligência artificial J.A.R.V.I.S. nos primeiros filmes da franquia "Homem de Ferro" e em "Os Vingadores".

Posteriormente, o ator passou a interpretar o personagem Visão, aparecendo em produções como "Capitão América: Guerra Civil", "Vingadores: Guerra Infinita" e na série "WandaVision".

Até o momento, a HBO não confirmou oficialmente o ator para o papel de Voldemort.

O que se sabe sobre a série de 'Harry Potter'

A nova série de "Harry Potter" está sendo produzida pela HBO Max e tem estreia prevista para 2027. A primeira temporada deve contar com oito episódios.

Segundo a produção, a adaptação pretende explorar a história com maior fidelidade aos livros e ampliar o ponto de vista dos personagens.

Entre os nomes já confirmados no elenco estão:

  • Dominic McLaughlin como Harry Potter
  • Arabella Stanton como Hermione Granger
  • Alastair Stout como Ron Weasley
  • John Lithgow que interpretará Alvo Dumbledore
  • Johnny Flynn, escalado como Lúcio Malfoy

Fenômeno da franquia 'Harry Potter'

A saga cinematográfica de "Harry Potter" foi lançada entre os anos 2000 e 2011, com oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Os longas se tornaram um fenômeno global de bilheteria e continuam disponíveis no catálogo da HBO Max.

Nos últimos anos, o universo da franquia também se expandiu para outras produções, como os filmes da série "Animais Fantásticos" e o jogo "Hogwarts Legacy", que registrou milhões de unidades vendidas.

Acompanhe tudo sobre:Harry PotterHBOMarvelFilmesSéries

