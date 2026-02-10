Warner aposta alto em série de Harry Potter: 'evento da década'

Harry Potter: Série pode ser o maior lançamento de streaming da década (Warner Bros./Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 05h54.
Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 05h58.
Executivos da Warner Bros. Discovery estão colocando expectativas muito altas na nova série de Harry Potter que será lançada pela HBO Max. Segundo JB Perrette, chefe global de streaming e jogos da empresa, a produção tem potencial para se tornar o evento de streaming da década.
A afirmação foi feita em um evento em Londres nessa segunda-feira, 9, onde Perrette destacou o nível de produção e a ambição criativa do projeto. Para ele, adaptar a saga para o formato de série permite explorar com mais profundidade os detalhes e a história que os filmes de duas horas não conseguem cobrir.
A nova série, que ainda está em produção, será baseada na popular franquia de livros de J.K. Rowling. A ideia é que cada temporada cubra um dos livros originais, retornando com um elenco inteiramente novo e perspectiva renovada sobre a narrativa do jovem bruxo e seus amigos em Hogwarts.
Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da Warner para reforçar o conteúdo da HBO e do HBO Max, sobretudo em um momento em que as plataformas de streaming competem por títulos de grande impacto cultural e público.
O executivo da Warner destaca que Harry Potter não é apenas mais um título no catálogo. A franquia original, composta por sete livros e adaptada em oito filmes de enorme sucesso, já deixou um legado cultural e financeiro significativo. Ao trazer essa história para um formato de série, a empresa espera não só atrair fãs antigos, mas também posicionar o título como um ponto de referência para assinantes e concorrentes no mercado de streaming.
Segundo Perrette, a produção tem tudo para gerar impacto em vários níveis, desde audiência até debates sobre narrativa e fidelidade à obra original.
A nova série terá o ator mirim Dominic McLaughlin como Harry Potter, e as filmagens estão em andamento, com previsão de estreia para 2027. John Lithgow interpretará Albus Dumbledore.
Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout será Ron Weasley. O elenco também inclui nomes como Janet McTeer como a Professora Minerva McGonagall, Nick Frost como Hagrid e, numa reviravolta que diversifica o elenco, Paapa Essiedu como Severus Snape.
