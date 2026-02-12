Pop

Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, quinta-feira, 12

Folia começa na capital baiana nesta quinta-feira, 12, e só termina na quarta-feira, 18

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O Carnaval de rua de Salvador é um dos mais tradicionais do país. Responsável pela criação dos trios elétricos e da guitarra brasileira, a capital baiana tem uma maneira própria de organizar a folia, que ocorre em diferentes circuitos, com divisões internas nos blocos.

Berço do axé, da capoeira, da percussão, do samba e do Balé Folclórico, a cidade também é casa do Olodum, fundado em 1979 e referência mundial do carnaval afro-brasileiro. Atualmente, artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques e Daniela Mercury ajudam a manter viva essa tradição que mobiliza milhões de foliões todos os anos.

Nesta quinta-feira, 12, os festejos oficiais de Carnaval já começam para os soteropolitanos e se estendem até a quarta-feira, 18.

Para quem quer entender melhor como funciona o Carnaval de Salvador, vale conhecer alguns conceitos básicos da festa.

O que são Camarotes e Pipoca?

No Carnaval de Salvador, a folia acontece inteiramente nas ruas e é organizada de forma única, dividindo os foliões em três grandes grupos: camarote, corda e pipoca. Os grandes blocos são formados por um trio elétrico e um carro de apoio, com o espaço delimitado por uma grande corda.

  • Corda (bloco pago): quem compra o abadá acompanha o trio dentro da corda, com mais segurança, proximidade dos artistas e uma experiência mais exclusiva. Cada dia de desfile tem um abadá diferente — e a customização virou tradição entre os foliões.
  • Pipoca: é o público popular, que segue o trio do lado de fora da corda. Sem pagar nada, basta chegar e curtir a festa nas ruas, acompanhando shows e artistas sem restrições.
  • Camarotes: representam a experiência mais premium do Carnaval. Alguns são exclusivos para convidados e reúnem celebridades e artistas nacionais e internacionais. Oferecem estrutura com mirantes, lounges, praça de alimentação e banheiros, permitindo curtir a folia com conforto e vista privilegiada dos desfiles.

Quais são os principais Circuitos de Salvador?

O Carnaval de Salvador é dividido em circuitos oficiais, verdadeiros palcos a céu aberto espalhados pela cidade. Cada um tem características próprias e atrai diferentes públicos:

  • Circuito Dodô (Barra–Ondina): Vai do Farol da Barra até Ondina. É o mais famoso, abriga grandes camarotes e recebe os maiores blocos e pipocas, como Coruja (Ivete Sangalo), Camaleão (Bell Marques), Vumbora!, Bloco do Nana e a Pipoca da Daniela Mercury.
  • Circuito Osmar (Campo Grande): Percorre da Praça Campo Grande até a Avenida Carlos Gomes. Tradicional e histórico, recebe blocos como Timbalada, Filhos de Gandhy e Cortejo Afro, além de grandes pipocas.
  • Circuito Batatinha (Centro Histórico): Vai do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus. Não tem trios elétricos: o espaço é dedicado a fanfarras, bloquinhos, marchinhas e manifestações culturais, com destaque para Olodum, Leva Eu, Ijexá da Bahia e Os Negões.
  • Circuito Centro Histórico:  ocorre no Pelourinho e recebe fomento estatal.

Confira a programação desta quinta-feira, 12

BlocoCircuito e Local
Bloco Mascarados – Margareth MenezesBarra-Ondina (Circuito Dodô)
Cheiro de AmorBarra-Ondina (Circuito Dodô)
LudmillaBarra-Ondina (Circuito Dodô)
Carlinhos BrownBarra-Ondina (Circuito Dodô)
TatauBarra-Ondina (Circuito Dodô)
Thiago AquinoBarra-Ondina (Circuito Dodô)
Luiz CaldasCampo Grande
Daniela MercuryCampo Grande
EscandurrasCampo Grande
SambaianaCampo Grande
JauCampo Grande
Lhego Valentim e Banda Leva U TrioCampo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
Samba OhanaCampo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
Banda KiondaCampo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
Amanda SantiagoCentro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
Lazzo MatumbiCentro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
Aloísio MenezesCentro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
Bailinho de QuintaCentro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
JammilCentro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
Rafael PondéCentro Histórico – Quincas Berro d’Água
Wilsinho KraycheteCentro Histórico – Quincas Berro d’Água
EscandurrasCentro Histórico – Quincas Berro d’Água
Marcia ShortCentro Histórico – Quincas Berro d’Água
Ricardo ChavesCentro Histórico – Quincas Berro d’Água
Jorge ZárathCentro Histórico – Tereza Batista
Zé PauloCentro Histórico – Tereza Batista
Lhego Valentim e Banda Leva U TrioCentro Histórico – Tereza Batista
Elas Cantam AxéCentro Histórico – Tereza Batista
Legião do SambaCentro Histórico – Largo Pedro Archanjo
Filomena BagaceiraCentro Histórico – Largo Pedro Archanjo
Saulo BragaCentro Histórico – Largo Pedro Archanjo
Trio Dan ValenteCentro Histórico – Largo Pedro Archanjo
Carla VisiCentro Histórico – Largo Pedro Archanjo
