Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, quinta-feira, 12

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Carnaval de rua de Salvador é um dos mais tradicionais do país. Responsável pela criação dos trios elétricos e da guitarra brasileira, a capital baiana tem uma maneira própria de organizar a folia, que ocorre em diferentes circuitos, com divisões internas nos blocos.
Berço do axé, da capoeira, da percussão, do samba e do Balé Folclórico, a cidade também é casa do Olodum, fundado em 1979 e referência mundial do carnaval afro-brasileiro. Atualmente, artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques e Daniela Mercury ajudam a manter viva essa tradição que mobiliza milhões de foliões todos os anos.
Nesta quinta-feira, 12, os festejos oficiais de Carnaval já começam para os soteropolitanos e se estendem até a quarta-feira, 18.
Para quem quer entender melhor como funciona o Carnaval de Salvador, vale conhecer alguns conceitos básicos da festa.
No Carnaval de Salvador, a folia acontece inteiramente nas ruas e é organizada de forma única, dividindo os foliões em três grandes grupos: camarote, corda e pipoca. Os grandes blocos são formados por um trio elétrico e um carro de apoio, com o espaço delimitado por uma grande corda.
O Carnaval de Salvador é dividido em circuitos oficiais, verdadeiros palcos a céu aberto espalhados pela cidade. Cada um tem características próprias e atrai diferentes públicos:
|Bloco
|Circuito e Local
|Bloco Mascarados – Margareth Menezes
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Cheiro de Amor
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Ludmilla
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Carlinhos Brown
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Tatau
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Thiago Aquino
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Luiz Caldas
|Campo Grande
|Daniela Mercury
|Campo Grande
|Escandurras
|Campo Grande
|Sambaiana
|Campo Grande
|Jau
|Campo Grande
|Lhego Valentim e Banda Leva U Trio
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Samba Ohana
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Banda Kionda
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Amanda Santiago
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Lazzo Matumbi
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Aloísio Menezes
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Bailinho de Quinta
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Jammil
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Rafael Pondé
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Wilsinho Kraychete
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Escandurras
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Marcia Short
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Ricardo Chaves
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Jorge Zárath
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Zé Paulo
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Lhego Valentim e Banda Leva U Trio
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Elas Cantam Axé
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Legião do Samba
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo
|Filomena Bagaceira
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo
|Saulo Braga
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo
|Trio Dan Valente
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo
|Carla Visi
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo