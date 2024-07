De Raul Seixas a João Gilberto: 12 músicos baianos para celebrar a Independência da Bahia

Nesta terça-feira, 2, os baianos celebram o Dia da Independência da Bahia, que completa 201 anos como um unidade federativa. A ocasião também relembra o período em que os moradores da província participaram da luta que contribuiu para a Independência do Brasil.

Além de ter sido palco de momentos marcantes da história do país, a Bahia também é o berço de importantes manifestações culturais que moldaram a identidade brasileira, influenciaram gerações e ajudaram no desenvolvimento do estado. Com tradições e práticas que são percebidas na música, na culinária, na arquitetura e, inclusive, nas religiões.

Com essa pluralidade, a Bahia se tornou também referência em celebrações do carnaval e na exaltação da música brasileira e seus diversos estilos. Neste estado, vários cantores e compositores nasceram e tiveram nas tradições suas principais referências. A partir delas, conquistaram o Brasil com canções contagiantes.

Para celebrar a Independência da Bahia, conheça 12 cantores baianos de sucesso:

Ivete Sangalo

Quando o assunto envolve música baiana, Ivete Sangalo se destaca como uma das principais representantes do cenário artístico do estado.

Ivete também é conhecida como "Rainha do Brasil" devido ao seu impacto e influência no país. Ela é amplamente reconhecida por sua poderosa voz, carisma e performances notáveis em seus shows.

Ao longo de sua carreira, a artista já vendeu cerca de 20 milhões de cópias, tornando-se uma das cantoras com maior venda de discos no país.

Caetano Veloso

Um dos gigantes da música brasileira, Caetano Veloso tem mais de 50 anos de carreira nas artes, com obras que influenciaram várias gerações de músicos e ouvintes. Suas músicas são conhecidas por transitarem entre diversos estilos, como MPB, samba, rock, tropicalismo e bossa nova. Ao longo de sua trajetória, Caetano foi vencedor de prêmios como Grammy, Grammy Awards, MTV Video Music Brasil e Prêmio Multishow.

Carlinhos Brown

Para muitos brasileiros, Carlinhos é um dos principais representantes do cenário musical da Bahia. O artista é internacionalmente reconhecido por suas contribuições à música popular brasileira. Ele também foi o primeiro brasileiro a integrar a Academia do Óscar. Carlinhos chegou a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia.

Gilberto Gil

Conhecido como um dos pioneiros do MPB e da Tropicália, Gilberto Gil é um dos mais artistas mais relevantes do Brasil, encabeçando o seleto time dos principais representantes da música nacional. Ao longo de sua carreira, o cantor fez sucesso com canções como "Toda Menina Baiana", "Andar com Fé", "Não Chore Mais", "O Livre Atirador e a Pegadora". Seu trabalho também já foi reconhecido ao vencer prêmios Grammy Awards e Grammy Latino.

Ele também desempenhou papel expressivo na história brasileira por suas manifestações contra a ditadura militar (de 1964-1985) e sua atuação como Ministro da Cultura, de 2003 a 2008, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Daniela Mercury

Por seu pioneirismo no Axé, Daniela Mercury é conhecida como a "Rainha do Axé". A cantora baiana é famosa pela participação nos carnavais de Salvador e por canções que fizeram sucesso por todo o Brasil, como "O Canto da Cidade", "Swing da Cor" e "Como Vai Você". A artista já ganhou um Grammy Latino e venceu seis vezes o Prêmio da Música Brasileiro, além de outros importantes reconhecimentos do setor.

Raul Seixas

Até hoje Raul Seixas (1945-1989) é considerado por muitos críticos e profissionais da música como o Pai do Rock Braileiro. O cantor baiano continua sendo lembrado por canções marcantes como "Maluco Beleza", "O Dia em que a Terra Parou", "Medo da Chuva" e "O Trem das 7". Seu estilo era conhecido pela mistura do rock com o baião, que está presente em músicas como "Let me Sing, Let me Sing".

Claudia Leitte

Apelidada de "Princesa do Axé", Claudia Leitte se tornou uma das principais vozes desse gênero musical. Além de ser uma das principais atrações dos carnavais de Salvador, a cantora é famosa por canções como "Amor Perfeito", "Safado, Cachorro, Sem-Vergonha" e "A Camisa e O Botão".

Pitty

Conhecida por "Me Adora" e "Equalize", Pitty é uma das principais representantes do rock baiano e mostra a potência desse gênero na região Nordeste e em vários cantos do país. Fora dos palcos, a artista também se dedica à produção e ao trabalho como escritora.

Bell Marques

Quem é fã de Axé certamente conhece o trabalho de Bell Marques, principalmente quando o cantor e compositor foi vocalista da banda Chiclete com Banana, um dos primeiros grupos desse gênero musical da história.

Saulo Fernandes

Em todos os carnavais da Bahia, Saulo Fernandes é uma das principais figuras da celebração. O músico ficou conhecido cantando na banda Chica Fé, mas a notoriedade surgiu ao comandar a banda Eva, em 2002. Depois de 11 anos no grupo, Saulo passou a se dedicar à carreira solo.

João Gilberto

João Gilberto (1939-2019) foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Reconhecido como um gênio por musicólogos e jornalistas especializados, ele revolucionou a música brasileira ao desenvolver uma nova batida de violão para o samba, conhecida como "bossa nova". Seu estilo suave de cantar também teve uma grande influência sobre muitos artistas da Música Popular Brasileira (MPB).

Gal Costa

Falecida em 2022, Gal era considerada uma das cantoras mais plurais do Brasil e do mundo, especialmente por ter transitado em vários gêneros musicais, com canções que marcaram gerações. Entre as músicas mais amadas pelos fãs, estão: "Azul", "Flor de Maracujá", "Chuva de Prata" e "Folhetim".