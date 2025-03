Carnaval 2025 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 9 de março

As ruas de São Paulo receberão neste domingo, 9 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do Bloco dos Chicos, Bloco Evoé Zé, Desculpinha Esfarrapada e Pipoca da Rainha com Daniela Mercury.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 9 de março, por bairro:

Barra Funda

Love Funk - 11:00

- 11:00 BeatLoko - 13:00

Butantã

Bloco Kazunji - 13:00

- 13:00 Te Pego no Cantinho - 13:00

Campo Limpo

União dos Bairros - 12:00

Capão Redondo

Nêga Véia - 14:00

Centro

Calor da Rua - 10:00

- 10:00 Bloco dos Bonecões - 11:00

- 11:00 Cordão Espalha Torresmo - 11:00

- 11:00 Bloco Diquebra - 12:00

- 12:00 Bloco do Nosso Bom Procedê - 12:00

- 12:00 Bloco Evoé Zé - 13:00

- 13:00 Amigos do Gelo (Pós-Carnaval) - 14:00

(Pós-Carnaval) - 14:00 Bloco dos Chicos - 15:00

Consolação

Pipoca da Rainha com Daniela Mercury - 13:00

- 13:00 Desculpinha Esfarrapada - 15:00

Freguesia do Ó

Só Pra Amar Você - 10:00

- 10:00 Jah É (Pós-Carnaval) - 13:00

(Pós-Carnaval) - 13:00 É Nós que Tá - 14:00

Guaianases

Bloco das Torcidas (Pós-Carnaval) - 13:00

Ibirapuera

Léo Santana – Vem com o Gigante - 09:00

Ipiranga

Vem Sambar (Pós-Carnaval) - 13:00

Itaquera

Quintal da Xika - 15:00

Jabaquara

Bloco Vietnã - 13:00

- 13:00 Arrastão da Vila Guarani (Pós-Carnaval) - 15:00

Limão

Em Cima da Hora Futebol e Samba - 13:00

Moema

Bloco do Síndico - 13:00

- 13:00 Ala Confraternidade - 14:00

Mooca

Guerreiros Tabajara Mooca - 13:00

Parque Ipê

Bloco do Zé Pereira - 14:00

Penha

Charanga do Cortes - 12:00

- 12:00 Levanta Quem Cai - 13:00

Perus

Morro Doce Folia - 14:00

Pirituba

My Chama Q Eu Vou - 13:00

- 13:00 Bloco do Gleubs (Pós-Carnaval) - 16:00

Pinheiros

Revoada de Carnaval - 10:00

- 10:00 Quebra Aê com Durval Lélys - 13:00

- 13:00 Carna Motirô - 13:00

- 13:00 Filhos de Glande - 14:00

Santa Cecília

Tesãozinho Inicial - 13:00

Santana

Viracopo - 11:00

- 11:00 Bloco do Zé Pretinho - 12:00

- 12:00 O Feijuqueiro - 13:00

- 13:00 Boêmios da Madame - 14:00

- 14:00 Tradição Parada Inglesa - 14:00

São Miguel Paulista

Bloco Belas & Empreendedoras e Mel’S - 14:00

Tatuapé

Fanfarrões Camaleon (Pós-Carnaval) - 13:00

(Pós-Carnaval) - 13:00 Tatuapé Vem Aí - 14:00

Tremembé

Bloco do Fumaça - 12:00

- 12:00 CarnaCadoz - 13:00

Vila Carrão

Amigos de Vila Formosa - 13:00

Vila Guilhermina

Bloco da Laluca - 12:00

Vila Guilherme

Bloco do Chocolatte - 14:00

- 14:00 Só Quem Tem Problema Em Casa - 14:00

Vila Madalena

Chega Mais - 10:00

- 10:00 Vem Erê - 10:00

- 10:00 Bloco de Pífanos (Pós Carnaval) - 13:00

(Pós Carnaval) - 13:00 Estrambelhados - 14:00

Vila Olímpia

Bloco da Kebradeira - 12:00

- 12:00 Brockinho - 13:00

- 13:00 Não Era Amor, Era Cilada - 14:00

Vila Prudente

Bloco na Rua - 12:00

Vila Regente Feijó