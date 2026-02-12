Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo

Os foliões que planejam acompanhar os desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro podem comemorar. A previsão meteorológica indica baixo risco de chuva justamente nos horários das apresentações do Grupo Especial nas duas capitais.

Ao longo do Carnaval, ambas as cidades devem registrar dias quentes e abafados, com aumento de nuvens durante o dia. As pancadas de chuva previstas tendem a se concentrar no período da tarde, perdendo força quando as escolas entrarem nas passarelas.

Para quem estiver em blocos de rua durante a tarde, no entanto, há possibilidade de chuvas rápidas, localizadas e com forte intensidade.

São Paulo

Na capital paulista, tanto na sexta-feira, 13, quanto no sábado, 14, a expectativa é de muitas nuvens, calor e sensação de abafamento durante os desfiles noturnos.

As pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde e o início da noite, mas perdem força no período em que as escolas entram no sambódromo.

No sábado, o cenário é ainda mais favorável. A chuva prevista se concentra à tarde e os modelos meteorológicos indicam uma noite com muitas nuvens e, em geral, sem precipitação.

Rio de Janeiro

A previsão para o Rio é ainda mais animadora. Entre as noites e madrugadas de domingo, 15, segunda, 16, e terça-feira, 17, a tendência é de tempo firme durante os desfiles, com muitas nuvens em alguns momentos, mas sem chuva significativa nos horários das apresentações.

Os dias devem ser quentes e abafados, com sol entre nuvens. O céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens durante as apresentações, mantendo o calor e a umidade alta característica do verão carioca.