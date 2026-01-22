As tendências de viagens para o Carnaval brasileiro

Viajar no Carnaval pode ter várias intenções distintas. Desde o público que gosta do agito dos blocos de rua, até quem quer descansar em destinos litorâneos ou bucólicos, o Brasil oferece muita variedade para quem for passar o feriado fora de casa.

Uma pesquisa da plataforma de hospedagens Kayak, realizada com base em dados comparativos entre 15 de janeiro de 2025 e 14 de janeiro deste ano, apontou à EXAME quais foram os destinos mais buscados e os mais econômicos para o período entre 13 e 18 de fevereiro deste ano.

Carnaval paulistano é o terceiro com menor custo

Entre as 10 cidades com maior demanda, São Paulo e Belo Horizonte se destacaram pelo custo benefício das acomodações. A hotelaria paulistana é a oitava mais buscada e a terceira mais barata para o período, com um preço médio da diária de R$ 377.

Segundo Bruno Omori, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o resultado está diretamente ligado à consolidação do Carnaval de rua na cidade.

“A gente tem sentido um crescimento de 3% a 6% todo ano no Carnaval da cidade de São Paulo, principalmente pelo Carnaval de rua, mantendo um número basicamente estável do Sambódromo”, afirmou em entrevista à EXAME.

Bruno Omori avalia que a organização dos blocos ao longo dos últimos anos foi decisiva para tornar São Paulo um destino mais atrativo durante o Carnaval.

“Hoje o visitante já sabe onde vai ter bloco, em que horário, e consegue se programar. Isso facilitou muito a vida do turista e ajudou a consolidar São Paulo como destino de Carnaval”, afirmou. Segundo ele, entre 15% e 20% do público que frequenta os blocos paulistanos já vem do interior ou de outros estados.

De acordo com Omori, o perfil gratuito dos blocos influencia diretamente a ocupação da rede hoteleira. “O Carnaval de rua de São Paulo é gratuito e acontece na rua. Então as pessoas acabam ficando muito em hotéis econômicos e super econômicos e vêm festejar”, disse.

Segundo ele, hotéis dessas categorias, sobretudo nas regiões do Centro e da Avenida Paulista, chegam a operar com ocupação próxima de 100% durante o feriado.

Belo Horizonte cresce com Carnaval de rua jovem, Ouro Preto mantém suas tradições

Já os belo-horizontinos conquistaram o terceiro lugar no ranking de buscas — subindo oito posições desde o último Carnaval — e nono na lista de destinos econômicos, com diárias a R$ 576, na média.

Para Diego Pires, diretor de comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), a capital mineira se tornou rapidamente uma referência no carnaval de rua.

“A expectativa é de cerca de 82% de ocupação no estado durante o Carnaval, com destaque para o crescimento contínuo das festas de rua na capital, que vêm se consolidando como um grande atrativo turístico”, afirmou.

Além da capital, Ouro Preto também aparecem com destaque no levantamento. A cidade mineira histórica figura entre os dez destinos mais econômicos para o Carnaval, com diária média de R$ 535.

Bruno Pires explica que Ouro Preto tem um perfil distinto de público, mas igualmente relevante para a hotelaria. “Ouro Preto atrai principalmente jovens e turistas que buscam um Carnaval mais concentrado, com festas privadas e repúblicas, além de blocos tradicionais. Isso garante alta ocupação, sobretudo em pousadas e meios de hospedagem de pequeno e médio porte”, afirmou.

De acordo com a ABIH-MG, a ocupação em Ouro Preto também deve superar 80% durante o feriado. “É um destino que mantém regularidade ano após ano e tem forte apelo cultural, o que ajuda a sustentar a demanda mesmo fora dos grandes centros”, disse Pires.

Os 10 destinos com melhores preços médios para hospedagem para os dias 13 a 18 de fevereiro são os seguintes, segundo a plataforma Kayak

Ranking Destino Preço médio da diária 1 São Luís (MA) R$ 288 2 Fortaleza (CE) R$ 375 3 São Paulo (SP) R$ 377 4 Aracaju (SE) R$ 423 5 Caraguatatuba (SP) R$ 516 6 Ouro Preto (MG) R$ 535 7 Torres (RS) R$ 560 8 Gramado (RS) R$ 562 9 Belo Horizonte (MG) R$ 576 10 Caldas Novas (GO) R$ 582

Rio de Janeiro, Salvador e Recife lideram buscas

Os resultados convergem em parte com a pesquisa da Booking.com, que também apontou o Rio de Janeiro como líder em pesquisas para todos os tipos de viajantes analisados. Nesse levantamento, São Paulo apareceu como quinta cidade mais buscada por estrangeiros e Belo Horizonte foi a terceira mais popular entre grupos viajantes.

João Pessoa, sétima cidade mais buscada no Kayak, também foi destaque no Carnaval para brasileiros em duas categorias na Booking.com: viagens nacionais em geral e acomodações para casais.

Assim como na pesquisa da Booking.com, no KAYAK as ruas cariocas mantiveram o pódio de mais requisitadas no Carnaval em 2026. Salvador e Recife completam o Top 3, ambas mantendo suas posições do último ano.

Já o litoral nordestino, aparentemente, está em queda no Kayak, com Porto Seguro e Porto de Galinhas caindo, respectivamente, uma e duas posições no ranking.

Florianópolis, assim como Belo Horizonte, subiu nas pesquisas, ocupando o Top 10.

Confira a lista: