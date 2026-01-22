As tendências de viagens para o Carnaval brasileiro

Carnaval: São Paulo atrai foliões às ruas e se destaca como destino de baixo custo (Rahel Patrasso/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17h53.
Viajar no Carnaval pode ter várias intenções distintas. Desde o público que gosta do agito dos blocos de rua, até quem quer descansar em destinos litorâneos ou bucólicos, o Brasil oferece muita variedade para quem for passar o feriado fora de casa.
Uma pesquisa da plataforma de hospedagens Kayak, realizada com base em dados comparativos entre 15 de janeiro de 2025 e 14 de janeiro deste ano, apontou à EXAME quais foram os destinos mais buscados e os mais econômicos para o período entre 13 e 18 de fevereiro deste ano.
Entre as 10 cidades com maior demanda, São Paulo e Belo Horizonte se destacaram pelo custo benefício das acomodações. A hotelaria paulistana é a oitava mais buscada e a terceira mais barata para o período, com um preço médio da diária de R$ 377.
Segundo Bruno Omori, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o resultado está diretamente ligado à consolidação do Carnaval de rua na cidade.
“A gente tem sentido um crescimento de 3% a 6% todo ano no Carnaval da cidade de São Paulo, principalmente pelo Carnaval de rua, mantendo um número basicamente estável do Sambódromo”, afirmou em entrevista à EXAME.
Bruno Omori avalia que a organização dos blocos ao longo dos últimos anos foi decisiva para tornar São Paulo um destino mais atrativo durante o Carnaval.
“Hoje o visitante já sabe onde vai ter bloco, em que horário, e consegue se programar. Isso facilitou muito a vida do turista e ajudou a consolidar São Paulo como destino de Carnaval”, afirmou. Segundo ele, entre 15% e 20% do público que frequenta os blocos paulistanos já vem do interior ou de outros estados.
De acordo com Omori, o perfil gratuito dos blocos influencia diretamente a ocupação da rede hoteleira. “O Carnaval de rua de São Paulo é gratuito e acontece na rua. Então as pessoas acabam ficando muito em hotéis econômicos e super econômicos e vêm festejar”, disse.
Segundo ele, hotéis dessas categorias, sobretudo nas regiões do Centro e da Avenida Paulista, chegam a operar com ocupação próxima de 100% durante o feriado.
Já os belo-horizontinos conquistaram o terceiro lugar no ranking de buscas — subindo oito posições desde o último Carnaval — e nono na lista de destinos econômicos, com diárias a R$ 576, na média.
Para Diego Pires, diretor de comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), a capital mineira se tornou rapidamente uma referência no carnaval de rua.
“A expectativa é de cerca de 82% de ocupação no estado durante o Carnaval, com destaque para o crescimento contínuo das festas de rua na capital, que vêm se consolidando como um grande atrativo turístico”, afirmou.
Além da capital, Ouro Preto também aparecem com destaque no levantamento. A cidade mineira histórica figura entre os dez destinos mais econômicos para o Carnaval, com diária média de R$ 535.
Bruno Pires explica que Ouro Preto tem um perfil distinto de público, mas igualmente relevante para a hotelaria. “Ouro Preto atrai principalmente jovens e turistas que buscam um Carnaval mais concentrado, com festas privadas e repúblicas, além de blocos tradicionais. Isso garante alta ocupação, sobretudo em pousadas e meios de hospedagem de pequeno e médio porte”, afirmou.
De acordo com a ABIH-MG, a ocupação em Ouro Preto também deve superar 80% durante o feriado. “É um destino que mantém regularidade ano após ano e tem forte apelo cultural, o que ajuda a sustentar a demanda mesmo fora dos grandes centros”, disse Pires.
Os 10 destinos com melhores preços médios para hospedagem para os dias 13 a 18 de fevereiro são os seguintes, segundo a plataforma Kayak
|Ranking
|Destino
|Preço médio
da diária
|1
|São Luís (MA)
|R$ 288
|2
|Fortaleza (CE)
|R$ 375
|3
|São Paulo (SP)
|R$ 377
|4
|Aracaju (SE)
|R$ 423
|5
|Caraguatatuba (SP)
|R$ 516
|6
|Ouro Preto (MG)
|R$ 535
|7
|Torres (RS)
|R$ 560
|8
|Gramado (RS)
|R$ 562
|9
|Belo Horizonte (MG)
|R$ 576
|10
|Caldas Novas (GO)
|R$ 582
Os resultados convergem em parte com a pesquisa da Booking.com, que também apontou o Rio de Janeiro como líder em pesquisas para todos os tipos de viajantes analisados. Nesse levantamento, São Paulo apareceu como quinta cidade mais buscada por estrangeiros e Belo Horizonte foi a terceira mais popular entre grupos viajantes.
João Pessoa, sétima cidade mais buscada no Kayak, também foi destaque no Carnaval para brasileiros em duas categorias na Booking.com: viagens nacionais em geral e acomodações para casais.
Assim como na pesquisa da Booking.com, no KAYAK as ruas cariocas mantiveram o pódio de mais requisitadas no Carnaval em 2026. Salvador e Recife completam o Top 3, ambas mantendo suas posições do último ano.
Já o litoral nordestino, aparentemente, está em queda no Kayak, com Porto Seguro e Porto de Galinhas caindo, respectivamente, uma e duas posições no ranking.
Florianópolis, assim como Belo Horizonte, subiu nas pesquisas, ocupando o Top 10.
Confira a lista:
|Ranking
|Variação no ranking
(2026 vs 2025)
|Destino
|Preço médio
da diária
|1
|0
|Rio de Janeiro (RJ)
|R$ 1.366
|2
|0
|Salvador (BA)
|R$ 1.152
|3
|0
|Recife (PE)
|R$ 790
|4
|+8
|Belo Horizonte (MG)
|R$ 576
|5
|0
|Maceió (AL)
|R$ 797
|6
|-1
|Porto Seguro (BA)
|R$ 812
|7
|+2
|João Pessoa (PB)
|R$ 625
|8
|0
|São Paulo (SP)
|R$ 377
|9
|-2
|Porto de Galinhas (PE)
|R$ 734
|10
|+5
|Florianópolis (SC)
|R$ 621