Ivete Sangalo vai comandar bloco do carnaval de SP pela primeira vez, diz TV

Ivete Sangalo vai puxar um bloco do carnaval de rua de São Paulo pela primeira vez em 2026. Apesar da Rainha do Carnaval já ter se apresentado milhares de vezes em Salvador, a cantora baiana nunca foi atração nas comemorações paulistas.

A cantora vai se apresentar dia 7 de fevereiro no Parque do Ibirapuera, segundo a TV Globo. A programação oficial ainda não foi divulgada pela prefeitura ou pela equipe da artista.

De acordo com a emissora, o anúncio do bloco deverá ser feito pelo prefeito Ricardo Nunes no dia 28 de janeiro, em uma coletiva de imprensa sobre o carnaval de rua de São Paulo.

No Rio de Janeiro, a participação de "Veveta" já está confirmada. Ela vai puxar o megabloco "SeráQAbre?" no dia 1º de fevereiro.

Confira as datas do carnaval de rua de SP:

Pré-carnaval: dias 7 e 8 de fevereiro

dias 7 e 8 de fevereiro Carnaval: 14, 15, 16 e 17 de fevereiro

14, 15, 16 e 17 de fevereiro Pós-carnaval: 21 e 22 de fevereiro

Carnaval paulistano é o terceiro com menor custo

Uma pesquisa da plataforma de hospedagens Kayak, realizada com base em dados comparativos entre 15 de janeiro de 2025 e 14 de janeiro deste ano, apontou à EXAME quais foram os destinos mais buscados e os mais econômicos para o período entre 13 e 18 de fevereiro deste ano.

Entre as 10 cidades com maior demanda, São Paulo e Belo Horizonte se destacaram pelo custo benefício das acomodações. A hotelaria paulistana é a oitava mais buscada e a terceira mais barata para o período, com um preço médio da diária de R$ 377.

Segundo Bruno Omori, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o resultado está diretamente ligado à consolidação do Carnaval de rua na cidade.

“A gente tem sentido um crescimento de 3% a 6% todo ano no Carnaval da cidade de São Paulo, principalmente pelo Carnaval de rua, mantendo um número basicamente estável do Sambódromo”, afirmou em entrevista à EXAME.

De acordo com Omori, o perfil gratuito dos blocos influencia diretamente a ocupação da rede hoteleira. “O Carnaval de rua de São Paulo é gratuito e acontece na rua. Então as pessoas acabam ficando muito em hotéis econômicos e vêm festejar”, disse.

Segundo ele, hotéis dessas categorias, sobretudo nas regiões do Centro e da Avenida Paulista, chegam a operar com ocupação próxima de 100% durante o feriado.