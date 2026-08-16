Aos 16 anos, ele assumiu o restaurante do pai. Hoje vende 200 mil esfihas por mês e prepara expansão

Joseph Moriz Azar ao lado da mãe, Rula, e do irmão, Julian (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10h00.
Mais de 200 mil esfihas são vendidas todos os meses pelo restaurante familiar Samir Amis, em São Paulo (SP). Fundada em 2006, a casa especializada em culinária árabe reúne um cardápio com esfihas, kibes, grelhados, saladas, sobremesas e bebidas típicas e agora se prepara para um novo ciclo de expansão.
“Crescemos de forma orgânica e sustentável. Consolidamos a marca na cidade de São Paulo, ampliando o portfólio, profissionalizando processos e investindo em equipe”, diz Joseph Moriz Azar, proprietário do Samir Amis e filho do fundador, Moris Azar.O negócio se prepara para um novo ciclo de crescimento, focado na inauguração de novas unidades, fortalecimento do delivery e inovações no cardápio. Com isso, a expectativa é de crescer entre 18% e 22% ao ano até 2028.
A história do restaurante Samir Amis começa nos bastidores. Imigrante sírio, Moris Azar foi um dos primeiros a começar a produzir o pão sírio no Brasil. A produção era vendida por atacado para mercados e restaurantes de São Paulo.
Mas ele queria apresentar mais da culinária síria para a capital paulista. “A Samir Amis nasceu em 2006 do desejo de Moris Azar de levar a receita e o real sabor da comida árabe de família para mais pessoas”, afirma Joseph.O restaurante começou a se estruturar em Moema, de maneira simples e informal. O foco principal da divulgação estava no tradicional boca a boca.
“A divulgação inicial aconteceu principalmente por indicação de clientes, participação em eventos locais e presença em bairros com forte ligação com a cultura árabe. A consistência do produto foi nossa principal ferramenta de marketing no começo”, diz Joseph.
Durante os 20 anos, o crescimento se consolidou com maior profissionalização e ampliação do portfólio. Os maiores desafios foram manter a qualidade e a padronização durante o crescimento.“Aprender a equilibrar tradição e inovação, formar e reter equipe e se adaptar ao delivery e às novas formas de consumo foram etapas importantes”, afirma.
Os últimos dez anos foram comandados por Joseph, após o falecimento do seu pai em 2016. Na época, o primogênito tinha apenas 16 anos. Ao longo dos anos, ele se empenhou em manter receitas de família, combinadas com ingredientes de qualidade e bom atendimento. “Buscamos oferecer não só comida, mas uma experiência. O cliente sente que está sendo recebido na casa de alguém”, diz.
Manter a tradição familiar, para ele, é uma maneira de diferenciar o negócio. "Quando a gente cozinha junto, não é só comida que sai dali. Sai história, sai cuidado, sai o jeito da minha mãe e o do meu pai de se fazer. É isso que o cliente sente quando come um salgado nosso: que tem gente por trás, não é somente linha de produção", diz.
Na cozinha, a ideia é oferecer a mesa árabe completa. “As esfihas são um dos carros-chefes da marca e um dos produtos mais lembrados pelos clientes, mas também temos grande procura por kibes, tabule, homus, charutos e pratos para compartilhar.”Hoje o tíquete médio da empresa fica entre R$ 80 e R$ 90, com 200 mil esfihas vendidas no mês.
No ano em que completa 20 anos, a empresa prepara um novo ciclo de crescimento. A expectativa é de crescer de forma estruturada, mas sem abrir mão da tradição.Para isso, um dos pilares é a inovação, com o desenvolvimento de canais digitais para delivery e o aprimoramento de outros elementos deste canal, como parcerias comerciais e embalagens que preservam a qualidade dos alimentos.
"O consumidor mudou muito nos últimos anos. Hoje ele busca conveniência, quer pedir em casa, mas também valoriza a experiência presencial. Além disso, procura opções mais saudáveis e um cardápio que acompanhe seu estilo de vida. Nosso desafio é evoluir acompanhando essas mudanças sem perder a essência da culinária árabe que sempre oferecemos", afirma Joseph.
Nos próximos três anos, a expectativa é de inaugurar duas unidades do restaurante em São Paulo e na Grande São Paulo, mas em bairros não divulgados.
Segundo o empreendedor, a motivação para as novas unidades nasceu da demanda. “Recebemos muitos pedidos de clientes de outras regiões e percebemos a oportunidade de levar a experiência Samir Amis para novos públicos. A maturidade dos processos e da marca também nos dá segurança para expandir mantendo o padrão de qualidade que nos trouxe até aqui”, diz.
O plano de crescimento também será impulsionado pelas comemorações dos 20 anos da empresa. Ao longo de 2026, o Samir Amis prepara ações de marketing, eventos e um menu comemorativo, que na visão de Joseph funcionam como uma motivação para o cliente voltar ao endereço.
“Estamos resgatando receitas especiais e criando experiências que reforçam nossa história. Isso gera engajamento, aumenta o tíquete e fortalece o branding”, afirma.
Em cinco anos, a expectativa de Joseph é que o Samir Amis seja uma das principais referências nacionais em gastronomia árabe.