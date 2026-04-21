Breno e Marcelo assumem romance após o BBB 26

O primeiro casal do BBB 26 já tem nome! Breno e Marcelo confirmaram que seguem próximos fora da casa e vivem um relacionamento ainda sem definição formal.

Durante participação no Mesacast, os ex-brothers falaram abertamente sobre a relação, construída a partir da convivência intensa no confinamento. "A gente era parceiro lá dentro e estamos nos relacionando aqui fora. Independente de rótulos, a gente está junto", afirmou Breno.

Marcelo reforçou que, mesmo que os dois tenham se envoldido dentro do BBB, o momento é de conhecer melhor a dinâmica fora do reality. "A gente está se conhecendo. Lá dentro é tudo muito intenso — com uma semana você já acha que está amando", disse.

Apesar de evitarem classificações, ambos destacaram a conexão permanece. "É uma pessoa que quero levar para a vida, independentemente do rótulo. A gente se apoia, se fala quando precisa", completou Marcelo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.