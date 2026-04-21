Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Breno e Marcelo assumem romance após o BBB 26

Ex-participantes dizem que seguem juntos fora da casa, mas sem rótulos

Breno e Marcelo assumem romance após o BBB 26 (Trumpas)

Breno e Marcelo assumem romance após o BBB 26 (Trumpas)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 22h22.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

O primeiro casal do BBB 26 já tem nome! Breno e Marcelo confirmaram que seguem próximos fora da casa e vivem um relacionamento ainda sem definição formal.

Durante participação no Mesacast, os ex-brothers falaram abertamente sobre a relação, construída a partir da convivência intensa no confinamento. "A gente era parceiro lá dentro e estamos nos relacionando aqui fora. Independente de rótulos, a gente está junto", afirmou Breno.

BBB 26: festa da final terá só um ex-brother de fora; saiba quem

Marcelo reforçou que, mesmo que os dois tenham se envoldido dentro do BBB, o momento é de conhecer melhor a dinâmica fora do reality. "A gente está se conhecendo. Lá dentro é tudo muito intenso — com uma semana você já acha que está amando", disse.

Apesar de evitarem classificações, ambos destacaram a conexão permanece. "É uma pessoa que quero levar para a vida, independentemente do rótulo. A gente se apoia, se fala quando precisa", completou Marcelo.

BBB 26: Ana Paula vai superar Juliette? Os campeões mais votados da história

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

Quem vai ganhar o BBB 26? A poucas horas da final, últimas enquentes mostram o vencedor do reality

Sai uma, entra outra: irmã gêmea de Milena é pré-selecionada para reality

De vilã do BBB à vilã da TV? Sol Vega quer atuar em novela após expulsão

BBB 26: festa da final terá só um ex-brother de fora; saiba quem

Mais na Exame

Ciência

Lado oculto da Lua: por que satélite nunca mostra as 'costas' para a Terra?

Pop

Quem vai ganhar o BBB 26? A poucas horas da final, últimas enquentes mostram o vencedor do reality

Esporte

Filha de Diego Maradona acusa médicos do pai de manipulação

Mercados

Bolsas de Nova York fecham em queda sem acordo entre EUA e Irã