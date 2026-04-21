BBB 26: festa da final terá só um ex-brother de fora; saiba quem

BBB 26: Grande final do BBB 26 contará com reencontro do elenco, menos Pedro (Reprodução / TV Globo)
Freelancer
Publicado em 21 de abril de 2026 às 19h36.
Última atualização em 21 de abril de 2026 às 19h48.
A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 21, e promete reunir boa parte do elenco da temporada nos Estúdios Globo para acompanhar a decisão ao vivo.
Entre os ex-participantes, apenas um nome ficará de fora da festa de encerramento do reality.
Pedro Espíndola, que desistiu do reality após um episódio de assédio a Jordana, será o único brother não convidado para a celebração final do programa.
A ausência chama atenção justamente porque a final costuma funcionar como um grande reencontro entre rivais, aliados e personagens que marcaram a edição.
Neste ano, até os expulsos Edilson Capetinha, Sol Vega e Paulo Augusto foram convidados para o cast da final. Henri Castelli, que foi retirado do programa após um problema de saúde, também marcará presença.
Nas últimas horas, Solange Couto também virou dúvida na festa. A atriz revelou estar enfrentando problemas de saúde, o que levantou questionamentos sobre sua ida ao evento.
Solange apareceu nos stories e lamentou a morte do pai de Ana Paula. Ela afirmou que quer abraçar a Ana e que deixou os embates apenas para o âmbito do reality.
"Oi, gente. Eu não postei nada antes porque eu não tenho estado tão bem de saúde. Ainda ontem estava no hospital até… pic.twitter.com/Vdx3MFQmkn
— Bonin ON (@BoninhoComenta) April 21, 2026
Apesar disso, Solange já se encontrava nos Estúdios Globo para acompanhar a grande final, afastando qualquer incerteza sobre sua participação na noite decisiva.
Com isso, a festa do BBB 26 terá elenco quase completo e clima de despedida para uma edição marcada por conflitos, reviravoltas e forte engajamento do público.
Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.