BBB 26: festa da final terá só um ex-brother de fora; saiba quem

A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 21, e promete reunir boa parte do elenco da temporada nos Estúdios Globo para acompanhar a decisão ao vivo.

Entre os ex-participantes, apenas um nome ficará de fora da festa de encerramento do reality.

Pedro Espíndola, que desistiu do reality após um episódio de assédio a Jordana, será o único brother não convidado para a celebração final do programa.

Expulsos vão participar da final

A ausência chama atenção justamente porque a final costuma funcionar como um grande reencontro entre rivais, aliados e personagens que marcaram a edição.

Neste ano, até os expulsos Edilson Capetinha, Sol Vega e Paulo Augusto foram convidados para o cast da final. Henri Castelli, que foi retirado do programa após um problema de saúde, também marcará presença.

Solange de fora?

Nas últimas horas, Solange Couto também virou dúvida na festa. A atriz revelou estar enfrentando problemas de saúde, o que levantou questionamentos sobre sua ida ao evento.

Solange apareceu nos stories e lamentou a morte do pai de Ana Paula. Ela afirmou que quer abraçar a Ana e que deixou os embates apenas para o âmbito do reality. "Oi, gente. Eu não postei nada antes porque eu não tenho estado tão bem de saúde. Ainda ontem estava no hospital até… pic.twitter.com/Vdx3MFQmkn — Bonin ON  (@BoninhoComenta) April 21, 2026

Apesar disso, Solange já se encontrava nos Estúdios Globo para acompanhar a grande final, afastando qualquer incerteza sobre sua participação na noite decisiva.

Com isso, a festa do BBB 26 terá elenco quase completo e clima de despedida para uma edição marcada por conflitos, reviravoltas e forte engajamento do público.

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.