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De vilã do BBB à vilã da TV? Sol Vega quer atuar em novela após expulsão

Nos bastidores da grande final, a Veterana revelou o desejo de entrar para a dramaturgia

Sol Vega quer entrar para a dramaturgia depois do BBB 26 (Reprodução/Redes Sociais)

Sol Vega quer entrar para a dramaturgia depois do BBB 26 (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19h42.

Nos camarins dos Estúdios Globo, enquanto os participantes do BBB 26 se reencontravam para a Grande Final desta terça-feira, 22, Sol Vega já pensava no próximo capítulo. Em conversa com o gshow, a Veterana revelou que, após o reality, quer estrear na dramaturgia da emissora.

"Eu quero atuar, né, gente, em uma novela, por favor, diretores", disse a ex-sister.

E ela já tem o papel em mente. Sol Vega saiu do BBB 26 expulsa após empurrar Ana Paula durante uma briga — e é justamente essa energia que ela quer levar para a ficção. A Veterana deixou claro o tipo de personagem que quer interpretar:

"Uma vilã, que nem Karol Conká. Chicote!", brincou.

Vale lembrar que a ex-BBB 21 faz parte do time de apresentadores RedeBBB. Sol Vega parece disposta a seguir um caminho parecido: usar a repercussão do reality como trampolim para novos projetos dentro da própria Globo.

De Shakira no Rio à volta dos humanos à Lua: o que finalistas do BBB 26

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Do discurso à realidade: o jogo de Ana Paula, Juliano e Milena no BBB 26

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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