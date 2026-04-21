De vilã do BBB à vilã da TV? Sol Vega quer atuar em novela após expulsão

Nos camarins dos Estúdios Globo, enquanto os participantes do BBB 26 se reencontravam para a Grande Final desta terça-feira, 22, Sol Vega já pensava no próximo capítulo. Em conversa com o gshow, a Veterana revelou que, após o reality, quer estrear na dramaturgia da emissora.

"Eu quero atuar, né, gente, em uma novela, por favor, diretores", disse a ex-sister.

E ela já tem o papel em mente. Sol Vega saiu do BBB 26 expulsa após empurrar Ana Paula durante uma briga — e é justamente essa energia que ela quer levar para a ficção. A Veterana deixou claro o tipo de personagem que quer interpretar:

"Uma vilã, que nem Karol Conká. Chicote!", brincou.

Vale lembrar que a ex-BBB 21 faz parte do time de apresentadores RedeBBB. Sol Vega parece disposta a seguir um caminho parecido: usar a repercussão do reality como trampolim para novos projetos dentro da própria Globo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.