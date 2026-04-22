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BBB 26: prêmio final do programa aumentou; veja qual é o valor sem impostos

Tadeu Schmidt revelou ao vivo na final que a quantia aumentou e agora soma R$ 5,7 milhões sem descontos.

BBB 26: Valor recorde do reality cresceu ao longo da temporada e foi atualizado na grande decisão desta terça-feira (Fábio Rocha / TV Globo)

BBB 26: Valor recorde do reality cresceu ao longo da temporada e foi atualizado na grande decisão desta terça-feira (Fábio Rocha / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de abril de 2026 às 00h06.

A grande final do Big Brother Brasil 26 começou com novidade para os finalistas. Durante o programa ao vivo desta terça-feira, 21, Tadeu Schmidt anunciou que o prêmio principal voltou a subir e agora chega a R$ 5,7 milhões sem impostos.

Quantia rendeu durante o programa

Desde a estreia da temporada, a Globo já havia informado que a quantia recorde seguiria rendendo ao longo da edição. O valor inicial era de R$ 5,44 milhões, considerado o maior da história do reality até então.

Com a atualização feita ao vivo, o vencedor ou vencedora da temporada embolsa uma bolada ainda maior e encerra o BBB 26 com a maior premiação já entregue pelo programa.

Quem está na final?

Disputam o prêmio na final Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, que brigam pelos votos do público na decisão da temporada.

Vale lembrar que os finalistas já asseguraram um prêmio extra por terem chegado à decisão do programa: cada um ganhou um apartamento. Além disso, quem vencer a temporada também sairá da casa com um carro 0 km.

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