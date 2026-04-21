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Quem vai ganhar o BBB 26? A poucas horas da final, últimas enquentes mostram o vencedor do reality

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21h21.

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Faltam poucas horas para a final do Big Brother Brasil 2026. Nesta terça-feira, 21, os brasileiros decidirão qual participante será o campeão do reality após 100 dias de confinamento.

Os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.

A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, e fortes emoções com a morte do pai de Ana Paula, também no domingo.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, divulgados às 21h desta terça-feira, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, seguida de Milena e Juliano.

Anteriormente, Ana Paula figurava com ampla vantagem sobre os concorrentes, somando 84,82% dos votos para garantir a vitória. De ontem para hoje, porém, houve uma mudança no cenário: a porcentagem da participante caiu, e Milena e Juliano inverteram suas posições no pódio. Agora, o dançarino aparece como vice-campeão.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 61,66% x Juliano F 12,30% x Milena 26,04%
  • YouTube: Ana Paula 63,14% x Juliano F 8,50% x Milena 29,05%
  • X (Twitter): Ana Paula 75,40% x Juliano F 2,66% x Milena 21,94%
  • Instagram: Ana Paula 82,31% x Juliano F 4,92% x Milena 12,77%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,61% x Juliano F 5,36% x Milena 21,25%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,03% x Juliano F 7,44% x Milena 22,53%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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