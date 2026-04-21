Quem vai ganhar o BBB 26? A poucas horas da final, últimas enquentes mostram o vencedor do reality

Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 21h21.
Faltam poucas horas para a final do Big Brother Brasil 2026. Nesta terça-feira, 21, os brasileiros decidirão qual participante será o campeão do reality após 100 dias de confinamento.
Os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.
A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, e fortes emoções com a morte do pai de Ana Paula, também no domingo.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
Dados do Votalhada, divulgados às 21h desta terça-feira, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, seguida de Milena e Juliano.
Anteriormente, Ana Paula figurava com ampla vantagem sobre os concorrentes, somando 84,82% dos votos para garantir a vitória. De ontem para hoje, porém, houve uma mudança no cenário: a porcentagem da participante caiu, e Milena e Juliano inverteram suas posições no pódio. Agora, o dançarino aparece como vice-campeão.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.