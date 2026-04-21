BBB 26: Ana Paula vai superar Juliette? Os campeões mais votados da história

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira, 21, e uma pergunta já movimenta os fãs do reality: Ana Paula Renault vai conseguir superar a porcentagem de Juliette e outros campeões, como Fael e Diego Alemão?

Favorita desde o início

Apontada como favorita desde o começo da temporada, Ana Paula chega à decisão com enorme força popular.

Caso confirme o favoritismo com ampla vantagem, ela pode entrar no seleto grupo de vitórias esmagadoras do programa.

Superar esses campeões, no entanto, não é tarefa fácil.

Juliette, a campeã do BBB 21, por exemplo, venceu com impressionantes 90,15% dos votos e protagonizou uma das campanhas mais dominantes já vistas no reality.

Ranking dos 10 campeões com maiores porcentagens

Fael Cordeiro , do BBB12: 92% Diego Alemão , do BBB7: 91% Juliette , do BBB21: 90,15% Cida , do BBB4: 69% Arthur Aguiar , do BBB22: 68,96% Amanda Meirelles , do BBB23: 68,9% Kleber Bambam , do BBB1: 68% Cézar Lima , do BBB15: 65% Rodrigo Cowboy , do BBB2: 65% Fernanda Keulla , do BBB13: 62,79%

O cenário para Ana Paula

Se repetir o desempenho visto em enquetes e na repercussão online, Ana Paula tem chances reais de aparecer no top 5 maiores porcentagens da história recente.

Segundo o Votalhada das 12h, Ana Paula Renault segue como a possível vencedora, com 70,83% dos votos, mantendo o patamar da pesquisa anterior, das 8h.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 64,28% x Juliano F 12,24% x Milena 23,48%

YouTube: Ana Paula 63,05% x Juliano F 8,50% x Milena 29,16%

X (Twitter): Ana Paula 75,49% x Juliano F 2,65% x Milena 21,86%

Instagram: Ana Paula 82,38% x Juliano F 4,92% x Milena 12,69%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,84% x Juliano F 5,36% x Milena 21,24%

x Juliano F 12,24% x Milena 23,48% YouTube: x Juliano F 8,50% x Milena 29,16% X (Twitter): x Juliano F 2,65% x Milena 21,86% Instagram: x Juliano F 4,92% x Milena 12,69% Votos consolidados (CPF): x Juliano F 5,36% x Milena 21,24% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,83% x Juliano F 7,42% x Milena 21,75%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.