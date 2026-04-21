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BBB 26: Ana Paula vai superar Juliette? Os campeões mais votados da história

Favorita ao prêmio, sister chega à final cercada de expectativa e pode entrar no topo das maiores votações da história do reality

BBB 26: Lista reúne os vencedores que atropelaram na final e dominaram a votação do público (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Lista reúne os vencedores que atropelaram na final e dominaram a votação do público (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19h01.

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira, 21, e uma pergunta já movimenta os fãs do reality: Ana Paula Renault vai conseguir superar a porcentagem de Juliette e outros campeões, como Fael e Diego Alemão?

Favorita desde o início

Apontada como favorita desde o começo da temporada, Ana Paula chega à decisão com enorme força popular.

Caso confirme o favoritismo com ampla vantagem, ela pode entrar no seleto grupo de vitórias esmagadoras do programa.

Superar esses campeões, no entanto, não é tarefa fácil.

Juliette, a campeã do BBB 21, por exemplo, venceu com impressionantes 90,15% dos votos e protagonizou uma das campanhas mais dominantes já vistas no reality.

Ranking dos 10 campeões com maiores porcentagens

  1. Fael Cordeiro, do BBB12: 92%
  2. Diego Alemão, do BBB7: 91%
  3. Juliette, do BBB21: 90,15%
  4. Cida, do BBB4: 69%
  5. Arthur Aguiar, do BBB22: 68,96%
  6. Amanda Meirelles, do BBB23: 68,9%
  7. Kleber Bambam, do BBB1: 68%
  8. Cézar Lima, do BBB15: 65%
  9. Rodrigo Cowboy, do BBB2: 65%
  10. Fernanda Keulla, do BBB13: 62,79%

O cenário para Ana Paula

Se repetir o desempenho visto em enquetes e na repercussão online, Ana Paula tem chances reais de aparecer no top 5 maiores porcentagens da história recente.

Segundo o Votalhada das 12h, Ana Paula Renault segue como a possível vencedora, com 70,83% dos votos, mantendo o patamar da pesquisa anterior, das 8h.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 64,28% x Juliano F 12,24% x Milena 23,48%
    YouTube: Ana Paula 63,05% x Juliano F 8,50% x Milena 29,16%
    X (Twitter): Ana Paula 75,49% x Juliano F 2,65% x Milena 21,86%
    Instagram: Ana Paula 82,38% x Juliano F 4,92% x Milena 12,69%
    Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,84% x Juliano F 5,36% x Milena 21,24%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,83% x Juliano F 7,42% x Milena 21,75%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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