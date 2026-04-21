BBB 26: Ana Paula vai superar Juliette? Os campeões mais votados da história

BBB 26: Lista reúne os vencedores que atropelaram na final e dominaram a votação do público (Reprodução / TV Globo)
Freelancer
Publicado em 21 de abril de 2026 às 19h01.
A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira, 21, e uma pergunta já movimenta os fãs do reality: Ana Paula Renault vai conseguir superar a porcentagem de Juliette e outros campeões, como Fael e Diego Alemão?
Apontada como favorita desde o começo da temporada, Ana Paula chega à decisão com enorme força popular.
Caso confirme o favoritismo com ampla vantagem, ela pode entrar no seleto grupo de vitórias esmagadoras do programa.
Superar esses campeões, no entanto, não é tarefa fácil.
Juliette, a campeã do BBB 21, por exemplo, venceu com impressionantes 90,15% dos votos e protagonizou uma das campanhas mais dominantes já vistas no reality.
Se repetir o desempenho visto em enquetes e na repercussão online, Ana Paula tem chances reais de aparecer no top 5 maiores porcentagens da história recente.
Segundo o Votalhada das 12h, Ana Paula Renault segue como a possível vencedora, com 70,83% dos votos, mantendo o patamar da pesquisa anterior, das 8h.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.