Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Justiça libera R$ 2,68 bilhões para pagamentos atrasados do INSS; veja quem tem direito

Estão incluídos casos de revisão de aposentadorias e pensões, além de ações relacionadas a auxílio por incapacidade e outros benefícios

INSS: pagamentos correspondem a valores que deveriam ter sido pagos pelo governo, mas foram negados ou depositados abaixo do devido (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

INSS: pagamentos correspondem a valores que deveriam ter sido pagos pelo governo, mas foram negados ou depositados abaixo do devido (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 21h15.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 3,22 bilhões em RPVs para 278.063 pessoas que venceram ações contra o governo federal. Desse total, R$ 2,68 bilhões serão destinados a processos relacionados ao INSS e a benefícios assistenciais. Para receber, é necessário ter uma ação judicial ganha e uma RPV incluída no lote.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 3,22 bilhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para pessoas que venceram processos contra órgãos do governo federal. A maior parte dos recursos, R$ 2,68 bilhões, será destinada a ações envolvendo o INSS e benefícios assistenciais.

O lote inclui 278.063 pessoas, distribuídos em 218.651 processos. Estão incluídos casos de revisão de aposentadorias e pensões, além de ações relacionadas a auxílio por incapacidade e outros benefícios.

Quem tem direito a receber?

Os pagamentos correspondem a valores que deveriam ter sido pagos pelo governo, mas foram negados ou depositados abaixo do devido. Mas, atenção: o benefício ter sido negado pelo INSS, por si só, não garante o pagamento. É necessário ter vencido uma ação judicial e ter uma RPV incluída no lote liberado.

O dinheiro não é depositado diretamente na conta bancária habitual do beneficiário. Os Tribunais Regionais Federais (TRFs) recebem os recursos do CJF e fazem os depósitos em contas abertas individualmente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

A data em que cada pagamento estará disponível depende do TRF responsável pelo processo.

Como consultar?

A consulta pode ser feita nos sistemas da Justiça Federal, com o número do processo ou o CPF, conforme as regras de cada tribunal. Também é possível verificar se houve expedição da RPV ou liberação do pagamento.

Depois que o valor estiver disponível, o beneficiário poderá sacar o dinheiro na agência indicada ou, em determinadas situações, pedir a transferência para uma conta informada pelo advogado.

Acompanhe tudo sobre:INSS

Mais de Brasil

Após ‘tsunami meteorológico’ em Santa Catarina, o que esperar do clima em SP nesta semana?

Greve dos Correios: entenda o adiamento no TST e o que ainda falta resolver

Vantagem de Flávio Bolsonaro entre evangélicos cresce e chega a 30 pontos, diz Quaest

Greve da Caixa: bancários rejeitam proposta e paralisação continua por tempo indeterminado

Mais na Exame

Brasil

Após ‘tsunami meteorológico’ em Santa Catarina, o que esperar do clima em SP nesta semana?

Esporte

Clubes aprovam redução gradual de estrangeiros no futebol brasileiro até 2030

Pop

Assessoria confirma que Rick estava em helicóptero desaparecido em SC; FAB e Bombeiros fazem buscas

Inteligência Artificial

Como ver o que o ChatGPT lembra sobre você e corrigir informações erradas