Quem sai do BBB 26? Enquetes mostram que público já definiu o eliminado

A última berlinda do BBB 26 reúne Ana Paula, Leandro Boneco e Milena. A eliminação acontece neste domingo, 19.

O Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no Top 3, enviando automaticamente os outros participantes à disputa.

Na nova parcial, Leandro Boneco continua como o mais cotado para deixar o programa.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 21h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 17,19% x Leandro 39,64% x Milena 43,17%

YouTube: Ana Paula 11,64% x Leandro 56,59% x Milena 31,63%

X (Twitter): Ana Paula 7,09% x Leandro 70,64% x Milena 22,28%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,50% x Milena 35%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,41% x Leandro 62,91% x Milena 29,64%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 55,93%, seguido por Milena, com 33,70%, e Ana Paula, com 10,34%.

O levantamento soma 4.165.291 votos.

Na parcial anterior (17h30), Leandro tinha 55,54%. Agora, aparece com 55,93%, uma leve oscilação de 0,39 ponto percentual para cima, seguindo na liderança para eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.