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Assessoria confirma que Rick estava em helicóptero desaparecido em SC; FAB e Bombeiros fazem buscas

Força Aérea Brasileira participa da operação após desaparecimento da aeronave que saiu de Porto Belo

Cantor Rick, da dupla Rick e Renner, estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina, segundo a assessoria do artista (Redes sociais/Reprodução)

Cantor Rick, da dupla Rick e Renner, estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina, segundo a assessoria do artista (Redes sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19h09.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 19h12.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas, na noite desta segunda-feira, 21, após o registro do desaparecimento de um helicóptero na região de Urubici, na Serra catarinense. A assessoria do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, confirmou que o artista estava na aeronave.

As equipes concentram os trabalhos na localidade de Vacas Gordas, onde os bombeiros receberam o chamado sobre a possível queda do helicóptero. A operação utiliza como referência o último ponto de localização do celular de um dos tripulantes.

Segundo a FAB, a aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Urubici.

As condições meteorológicas dificultam a operação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a região registra tempo fechado, com chuva, ventos fortes e alerta de granizo emitido na última hora.

As equipes terrestres fazem buscas com deslocamento a pé e apoio de viaturas 4x4. A FAB participa da operação com duas aeronaves.

*Em atualização.

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