Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Por que o 'Bring Me The Horizon' tem uma relação especial com o Brasil?

O vocalista da banda, Oliver Sykes, construiu uma forte relação com o Brasil ao longo dos anos, que inclui uma temporada no litoral paulista e até um CPF

Bring Me The Horizon: vocalista da banda é quase brasileiro; entenda (Reprodução/Instagram/@olobersykes)

Bring Me The Horizon: vocalista da banda é quase brasileiro; entenda (Reprodução/Instagram/@olobersykes)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

O Bring Me The Horizon é um dos principais nomes do line-up do Rock in Rio 2026. Apesar de ser sua primeira vez no festival, a banda britânica já passou pelo Brasil algumas vezes e mantém uma relação especial com o país, sobretudo por meio do vocalista Oliver Sykes.

Segundo a programação oficial divulgada pelo Rock in Rio, o Bring Me The Horizon assume o Palco Mundo às 21 horas deste sábado, 5.

Qual é a ligação especial do Bring Me The Horizon com o Brasil?

Oliver Sykes, vocalista do grupo britânico, vive no Brasil desde 2017, mesmo ano em que se casou com a modelo brasileira Alissa Salls.

Após o matrimônio, o casal comprou uma casa na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Ao longo dos anos, a família passou a morar em Caraguatatuba, na divisa com Ubatuba, no litoral norte paulista.

Em entrevista recente ao UOL, Oliver revelou que possui um Cadastro de Pessoa Física (CPF) e brincou sobre ter criado uma conta no Mercado Livre, apesar de a empresa de comércio eletrônico ter sido fundada na Argentina.

Por meio de um post no Instagram, em 2023, o cantor compartilhou com o público que havia tirado sua Carteira de Registro Nacional Migratório, oficializando seu status de imigrante no país.

Além disso, o casal teve filhas gêmeas em 2025, Grey e Zélia, presumidamente brasileiras por nascença. No começo deste ano, Oliver foi visto em um bloco de Carnaval com uma das crianças no colo.

Bring Me The Horizon no Rock in Rio

Pela primeira vez, o Bring Me The Horizon se apresenta no Rock in Rio. A apresentação da banda acontece na noite de sábado, 5, a partir das 21 horas, antes do show do Avenged Sevenfold, headliner da noite.

O show acontece no Palco Mundo após apresentações do Sepultura e do americano mgk (Machine Gun Kelly).

Acompanhe tudo sobre:MúsicaRock in Rio
Próximo

Mais de Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

'A Odisseia' se torna maior bilheteria da história da Universal

Demi Lovato no Rock in Rio 2026: como a ex-estrela da Disney construiu sua relação com o Brasil

Quem é Zara Larsson? Conheça a cantora que se apresenta no Rock in Rio

Mais na Exame

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

ESG

Carlos Nobre alerta que El Niño pode ser o mais forte em 100 anos

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman