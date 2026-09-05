Por que o 'Bring Me The Horizon' tem uma relação especial com o Brasil?

O Bring Me The Horizon é um dos principais nomes do line-up do Rock in Rio 2026. Apesar de ser sua primeira vez no festival, a banda britânica já passou pelo Brasil algumas vezes e mantém uma relação especial com o país, sobretudo por meio do vocalista Oliver Sykes.

Segundo a programação oficial divulgada pelo Rock in Rio, o Bring Me The Horizon assume o Palco Mundo às 21 horas deste sábado, 5.

Qual é a ligação especial do Bring Me The Horizon com o Brasil?

Oliver Sykes, vocalista do grupo britânico, vive no Brasil desde 2017, mesmo ano em que se casou com a modelo brasileira Alissa Salls.

Após o matrimônio, o casal comprou uma casa na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Ao longo dos anos, a família passou a morar em Caraguatatuba, na divisa com Ubatuba, no litoral norte paulista.

Em entrevista recente ao UOL, Oliver revelou que possui um Cadastro de Pessoa Física (CPF) e brincou sobre ter criado uma conta no Mercado Livre, apesar de a empresa de comércio eletrônico ter sido fundada na Argentina.

Por meio de um post no Instagram, em 2023, o cantor compartilhou com o público que havia tirado sua Carteira de Registro Nacional Migratório, oficializando seu status de imigrante no país.

Além disso, o casal teve filhas gêmeas em 2025, Grey e Zélia, presumidamente brasileiras por nascença. No começo deste ano, Oliver foi visto em um bloco de Carnaval com uma das crianças no colo.

o oliver ensinando os filhos desde cedo a não ter nojo da grande farra brasileira chamada Carnaval KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ggxIwCvNlj — luccas neto emo (@oaraA_) February 15, 2026

Bring Me The Horizon no Rock in Rio

Pela primeira vez, o Bring Me The Horizon se apresenta no Rock in Rio. A apresentação da banda acontece na noite de sábado, 5, a partir das 21 horas, antes do show do Avenged Sevenfold, headliner da noite.

O show acontece no Palco Mundo após apresentações do Sepultura e do americano mgk (Machine Gun Kelly).