De 400 toalhas a 80 kg de gelo: os pedidos mais inusitados dos artistas no Rock in Rio

O camarim dos grandes festivais costuma revelar uma faceta pouco conhecida das estrelas. Antes de subir ao palco do Rock in Rio, alguns artistas já chegaram à Cidade do Rock com pedidos que exigiram criatividade e uma boa dose de logística da produção.

Os chamados “riders” reúnem especificações sobre camarim, alimentação, hospedagem e estrutura para artistas e equipes. Ao longo das edições do festival, eles já incluíram desde centenas de toalhas até árvores, flores com medidas exatas e doces difíceis de encontrar no Brasil.

Prince: 400 toalhas e um camarim púrpura

A passagem de Prince pelo Rock in Rio em 1991 deixou uma das histórias mais curiosas dos bastidores. O cantor pediu 400 toalhas brancas para seus camarins. Segundo Roberto Medina, fundador do festival, em entrevista à Veja, em 2021, apenas 30 teriam sido utilizadas.

Amin Khader, que trabalhava na produção do evento naquela época, contou ao UOL, em 2019, que precisou percorrer motéis da Barra da Tijuca para conseguir reunir a quantidade solicitada.

Prince também queria o camarim iluminado em púrpura, além de uma máscara de oxigênio. No hotel, o pedido incluía ainda um piano branco de cauda.

Guns N' Roses: toalhas pretas e rosas

O Guns N' Roses também entrou para a história do festival por causa das toalhas. Segundo o NaTelinha!, em uma de suas passagens pelo Rock in Rio, a banda solicitou cerca de 250 toalhas, sendo 40 de rosto e na cor preta.

A lista ainda incluía 12 camarins decorados com rosas vermelhas e brancas e duas massagistas para atender os integrantes.

Segundo Ingrid Berger, coordenadora de produção de camarins do Palco Mundo desde 2001 e profissional ligada ao festival desde 1989, em entrevista para o UOL em 2021, toalhas estão entre os itens mais recorrentes nas exigências dos artistas.

Elton John: 32 rosas do mesmo tamanho

Elton John levou a precisão para a decoração do camarim em sua passagem pelo Rock in Rio em 2011. O cantor pediu 32 rosas exatamente do mesmo tamanho, com talos de aproximadamente 14 centímetros, ainda segundo Medina para a Veja.

Na parte de alimentação, a lista incluía salada, água destilada e vinhos franceses. Elton John volta ao Rock in Rio em 2026, mas suas exigências específicas para esta edição não foram divulgadas publicamente pela organização.

Red Hot Chili Peppers: árvores dentro do camarim

O Red Hot Chili Peppers encontrou uma maneira particular de criar um ambiente de relaxamento antes do show.

De acordo com uma matéria do jornal O Dia, publicada em 2011, a banda pediu duas árvores altas para decorar o camarim. O espaço também deveria contar com uma sala de meditação equipada com cortinas e carpete brancos.

Para a alimentação, o grupo solicitou uma cozinha industrial destinada ao próprio chef.

Post Malone: bala que não era vendida no Brasil

Post Malone colocou a produção diante de um desafio bem específico. Entre os pedidos estavam as Jelly Belly Fish, balas da marca Jelly Belly em formato de peixe que não eram comercializadas no Brasil. O rider especificava inclusive o tipo de embalagem desejada.

O artista também pediu uma mesa de beer pong, além de tequila Casamigos ou Herradura 1942 e charutos cubanos. As informações são de Ingrid Berger, à CNN Brasil, em entrevista feita em 2022.

Justin Bieber: 80 quilos de gelo

Segundo Berger, em 2022, Justin Bieber chegou ao Rock in Rio acompanhado de uma equipe de mais de 70 pessoas. Para acomodar todos, o cantor solicitou 12 salas. A lista também trazia uma banheira que deveria ser preparada com 80 quilos de gelo.

A exigência estava relacionada à recuperação muscular. Banhos de imersão em gelo são utilizados por atletas como parte de rotinas de recuperação física.

Drake: chef e comida trazidos de casa

Drake teve uma das operações mais particulares entre os artistas citados pela produção do festival.

Em 2019, o rapper chegou ao Brasil acompanhado de seu próprio chef e levou a própria comida. A equipe do Rock in Rio sequer podia entrar no camarim para acompanhar o preparo dos alimentos.

Ainda segundo Ingrid Berger, Drake "não comprou nem salsinha no Brasil". A mesma estrutura de chef particular também já foi solicitada por bandas como Green Day e Coldplay.

Quando começa o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, na Cidade do Rock, instalada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A edição deste ano será realizada em sete datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

O festival reúne atrações de diferentes gêneros musicais e terá nomes como Foo Fighters, Elton John, Maroon 5, Stray Kids, Calvin Harris, Demi Lovato, Alok, Jamiroquai e Mumford & Sons ao longo dos sete dias.

A estrutura reúne diferentes espaços e palcos, entre eles Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova.

O Rock in Rio 2026 também poderá ser acompanhado de casa. A transmissão do festival será feita pela TV Globo, pelos canais por assinatura Multishow e Canal Bis, ou pela plataforma de streaming Globoplay.